Beyond Words angekündigt

Publisher PQube und Entwickler MindFuel Games kündigen "Beyond Words" für PS5, Xbox Series X, Switch und PC an. Einen Trailer dazu hat man auch im Gepäck.

Konzeptionell verbindet "Beyond Words" Roguelike-Strategie mit wortbasierten Rätseln und setzt auf ein dynamisches System, in dem jede Entscheidung das Spielfeld verändert. Das Studio hinter "GoldenEye" und "TimeSplitters" entwickelt dabei ein Konzept, das klassische Buchstabenmechaniken mit taktischen Elementen verknüpft.

Wir gestalten unsere Züge bewusst, formen Kombos, sammeln Upgrades und passen unsere Herangehensweise an ständig neue Situationen an. Mehr als dreihundert Modifikatoren und Fähigkeiten eröffnen zudem weitreichende Möglichkeiten, darunter verstärkte Spielsteine, Booster-Karten oder spezielle Power-Karten, welche den Verlauf eines Durchlaufs merklich beeinflussen.

Jedes Brett stellt ein eigenes Puzzle dar, welches wechselnde Regeln und Layouts nutzt, um strategisches Denken zu fördern. Zeitbomben, negative Wertungen und vielfältige Boss-Herausforderungen sorgenausserdem für zusätzliche Spannung und verlangen flexible Reaktionen. Die Mischung aus bekannten Buchstabensteinen und einer modernen Roguelike-Interpretation schafft einen leichten Einstieg, der durch konstant wachsende Komplexität überzeugt. Nur wer experimentiert, entdeckt ungewöhnliche Synergien und entwickelt schliesslich kreative Lösungswege.

"Beyond Words" erscheint Anfang 2026.