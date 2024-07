Entwickler von Bigfoot Life will Gesicht des Protagonisten überarbeiten

Wesley Abrams, der zuvor "Spider Fox" und "Morels: The Hunt 2" entwickelte, arbeitet derzeit als * Planet 47 Games* an dem für 2025 geplanten Spiel "Bigfoot Life". Wie wir aus einem Artikel von PC Gamer erfahren, ist das Gesicht des namensgebenden Charakters noch nicht in Stein gemeisselt. So spielt Solo-Entwickler Abrams mit dem Gedanken, dieses anzupassen, nachdem in einem Reddit-Eintrag vermehrt Stimmen zu vernehmen waren, welche das Gesicht mitunter wegen den zu menschlichen Zügen kritisierten. Worum es in dem Spiel geht und einen Trailer bekommt ihr hier zu lesen und zu sehen:

Über Bigfoot Life

"Erkunden Sie den wunderschönen Wald und leben Sie als Bigfoot. Fangen und essen Sie Fische, Insekten und andere Lebewesen. Suchen Sie im Wald nach Pilzen, Beeren und vielem mehr. Bauen Sie Unterstände, um Ihre Gegenstände aufzubewahren und die harten Winter zu überstehen. Verdienen Sie zusätzliche Punkte, indem Sie Äste abbrechen und die Tierwelt erschrecken. Achten Sie auf menschliche Bigfoot-Jäger. Sie werden versuchen, Sie zu finden und zu fotografieren. Stehlen Sie ihre Gegenstände, um Punkte zu sammeln.

Funktionen