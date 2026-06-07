Broken Arms Games hat "BioEden" angekündigt, ein gemütliches Management-Spiel, das am 3. September 2026 erscheinen soll.

Ein verwundeter Planet wartet auf eure Hilfe. Macht eure ersten Schritte, rettet ausgestorbene Tiere und beginnt damit, die Welt wiederherzustellen und sie in ein Schutzgebiet zu verwandeln – in der BioEden-Demo, die jetzt auf Steam verfügbar ist.

BioEden ist ein gemütliches Management-Spiel, in dem ihr ein autarkes Netzwerk aus Strukturen aufbaut, die alle harmonisch zusammenarbeiten, um ausgestorbene Tiere wieder zum Leben zu erwecken. Als Hüter wurdet ihr vom Kosmischen Kollektiv damit betraut, Leben auf einen Planeten zurückzubringen, der darauf wartet, geheilt zu werden. Nutzt Geduld, Sorgfalt und etwas Einfallsreichtum, um euren Planeten wiederherzustellen, ein ausgewogenes Ökosystem nach dem anderen.

"BioEden" erscheint am 3. September 2026 auf PC und später für PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.