BioShock 4 wird erscheinen

In der vergangenen Woche sind Berichte aufgekommen, dass die Entwicklung von "BioShock 4" mit vielen Problemen behaftet und an der internen Bewertung gescheitert ist. Deswegen kam es mitunter zu einem Austausch des höheren Managements bei Entwickler Cloud Chamber. Diese Entwicklungen können zu der Schlussfolgerung führen, dass das Projekt diese Hürden nicht überlebt und gestrichen wird. In einem Interview von IGN hat der Chef von Take-Two Interactive jedoch klargestellt, dass "BioShock 4" erscheinen wird.

We interviewed Take-Two boss Strauss Zelnick on the troubled BioShock 4. Will it actually come out? Here's his response. https://t.co/gpqbsURrbg pic.twitter.com/jF0Ob0iCSN — IGN (@IGN) August 7, 2025

Gefragt nach der Zukunft von "BioShock 4", antwortete Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, dem Mutterkonzern von 2K Games, welches wiederum Cloud Chamber gründete, klar und deutlich:

"Es wird erscheinen. Das kann ich mit Hand aufs Herz sagen, ohne Frage."

Die Schwierigkeiten in der Entwicklung des Spiels und Gründe dafür führte Zelnick daraufhin wie folgt aus: