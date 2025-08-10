BioShock 4 wird erscheinen

In der vergangenen Woche sind Berichte aufgekommen, dass die Entwicklung von "BioShock 4" mit vielen Problemen behaftet und an der internen Bewertung gescheitert ist. Deswegen kam es mitunter zu einem Austausch des höheren Managements bei Entwickler Cloud Chamber. Diese Entwicklungen können zu der Schlussfolgerung führen, dass das Projekt diese Hürden nicht überlebt und gestrichen wird. In einem Interview von IGN hat der Chef von Take-Two Interactive jedoch klargestellt, dass "BioShock 4" erscheinen wird.
We interviewed Take-Two boss Strauss Zelnick on the troubled BioShock 4. Will it actually come out? Here's his response. https://t.co/gpqbsURrbg pic.twitter.com/jF0Ob0iCSN— IGN (@IGN) August 7, 2025
Gefragt nach der Zukunft von "BioShock 4", antwortete Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, dem Mutterkonzern von 2K Games, welches wiederum Cloud Chamber gründete, klar und deutlich:
"Es wird erscheinen. Das kann ich mit Hand aufs Herz sagen, ohne Frage."
Die Schwierigkeiten in der Entwicklung des Spiels und Gründe dafür führte Zelnick daraufhin wie folgt aus:
"Wir sprechen nicht darüber, wie lang unsere Entwicklungszyklen sind... Wir hatten auf unserem Weg einige Höhen und Tiefen. Das ist richtig. Und wir hatten Veränderungen in der Studioleitung. Dennoch haben wir bei BioShock grosse Fussstapfen zu füllen, aufgrund des Erbes von Ken Levine, des Erbes dessen, was zuvor war und so erfolgreich war. Wir müssen sicherstellen, dass dieses Erlebnis einerseits der BioShock-DNA treu bleibt und andererseits einen grossen Schritt nach vorne darstellt. Das ist immer eine Herausforderung. Wir glauben, dass wir dieser Herausforderung gewachsen sind, aber es war nicht immer einfach."