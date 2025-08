BioShock 4 scheitert bei interner Bewertung

Der renommierte Wirtschaftsdienst Bloomberg berichtet, dass "BioShock 4". an dem momentan das kalifornische Studio Cloud Chamber arbeitet, kürzlich bei einer internen Bewertung von 2K Games durchgefallen ist. Als Konsequenz daraus wurde die Führungsspitze des Entwicklers ausgetauscht.

Dabei soll vor allem die erzählerische Qualität von "BioShock 4" moniert worden sein. In Folge dessen verlor Studioleiterin Kelley Gilmore ihre Stelle während Creative Director Hogarth de la Plante in eine Publishing-Funktion versetzt wurde. Gleichzeitig kündigte das Management strukturelle Veränderungen an, um effizienter arbeiten zu können. Intern wächst dadurch die Sorge vor möglichen Stellenkürzungen. 2K Games spricht offiziell nur davon, dass man ein schon gutes Spiel damit grossartig machen wolle.

Ausserdem wurde bekannt, dass offenbar auch eine Neuauflage des ersten "BioShock" in Entwicklung war. Diese wurde jedoch bereits zu Jahresbeginn gecancelt.