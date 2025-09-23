Biped 2 für November angekündigt

META Publishing und Entwicklerstudio NExT Studios geben den Release-Termin für "Biped 2" bekannt. So erscheint der kooperative 3D-Puzzel-Plattformer für bis zu Vierer-Gruppen am 5. November für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Über Biped 2

"Biped 2 setzt die spannenden Spielreihe über die charmanten zweibeinigen Roboter Aku und Sila fort, die sich gegenseitig helfen und Seite an Seite unglaubliche Abenteuer erleben. Tauche ein in das fetzige kooperative Action-Adventure voller Rätsel, Freundschaft, Zusammenarbeit und Spass!

Kaum haben unsere tapferen Helden alle Leuchtfeuer auf der Erde reaktiviert, erreicht sie ein seltsames Signal von einem weit entfernten Planeten. Das kann nur ein Hilferuf sein! Jetzt sind unsere Freunde entschlossen, sich zu beweisen und den Bedürftigen in der ganzen Galaxis zu helfen. Werde ein Held und rette einen Planeten in Not. Auch die kleinsten Roboter sind zu grossen Taten fähig!

EINE STEUERUNG, DIE SPASS MACHT

Zu der klassischen Zwei-Bein-Mechanik gesellen sich zahlreiche brandneue Bewegungen!

Probiere die neuen Möglichkeiten aus, die sich nahtlos in den Spielverlauf integrieren! Schwebe anmutig auf einem Drachen und zeichne wunderschöne Muster, oder meistere Vorsprünge und Spalten mit einem Enterhaken!

Und weisst du was? Du kannst auch wieder rutschen!

EINZIGARTIGE PAARMECHANIK

Aku und Sila helfen sich nicht nur gegenseitig, sondern koordinieren ihre Aktionen, um erfolgreicher zu sein! Werde eins mit deinem Roboterpartner, um spezielle Rätsel zu lösen. Übernimm die Rolle der „Beine“ oder der „Arme“ und koordiniere deinen nächsten Schritt (oder Griff). Es gibt eine ganze Reihe von Partneraufgaben, die dir helfen, diese Technik zu meistern!

ERKUNDE NEUE BIOME

Enthülle die Geheimnisse einer fremden Welt und lerne neue Charaktere kennen, darunter eine neu entdeckte Spezies von Elementaren! Lass dich fallen und tauche ein in wunderschöne Landschaften, wunderbare Musik und eine unvergessliche Atmosphäre!

SPIELE SOLO ODER IM KOOP-MODUS MIT 2 ODER 4 SPIELERN

Um das Spiel noch abwechslungsreicher zu gestalten, kannst du jetzt aus mehreren Optionen wählen:

Einzelspieler Werde zum Helden deiner Geschichte und teste deine Fähigkeiten im Einzelspielermodus!

2-Spieler-Koop Lade eine Freundin oder einen Freund ein, die Reise mit dir zu teilen. Schlüpft in die Rollen der beiden Roboter und vereint eure Kräfte. Testet eure Fähigkeiten und helft euch gegenseitig in schwierigen Situationen – Zusammenarbeit ist das A und O.

4-Spieler-Koop Zusätzlich zu den bekannten Modi haben wir einen neuen eingeführt – den 4-Spieler-Koop-Modus! Besiege die herausfordernden Levels gemeinsam in einem Viererteam!

STIL IST EIN MUSS

Beweise der neuen Welt deine Kreativität! Kleide deine Roboter dem Anlass entsprechend ein, um deine neuen Freunde zu beeindrucken – sammle Schätze und kaufe verrückte Hüte. Sei einzigartig oder wähle einen schicken Partnerlook.

GESTALTE DEINE BESONDERE REISE

Du hast alles im Spiel erkundet, willst aber noch mehr? Dann erschaffe mit dem Steam Workshop deine eigenen Level, um sie mit der Community zu teilen, oder sieh dir die Kreationen der anderen an! Die Möglichkeiten sind grenzenlos, und nichts kann dich auf dem Weg zu noch mehr Spass aufhalten!"