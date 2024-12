Biped kostenlos verfügbar - Biped 2 erscheint 2025

ETA Publishing und NEXT Studios geben die Veröffentlichung einer verbesserten Version ihres preisgekrönten Koop-Adventure-Rätselspiels "Biped" bekannt zu geben, das jetzt für PlayStation 5 und PS5 Pro erhältlich ist und mit einer 2K-Auflösung optimiert wurde. Ganz gleich, ob du die bezaubernde Welt von "Biped" neu entdecken oder zum ersten Mal in das Spiel eintauchen möchtest, diese aktualisierte Version bietet ein visuell beeindruckenderes Erlebnis als je zuvor. Als Bonus wird "Biped" für Spieler mit einem PlayStation Plus-Abonnement nach der Veröffentlichung kostenlos erhältlich sein.

Das Abenteuer geht weiter mit "Biped 2", das im Jahr 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4|5 und Xbox One und Series X|S erscheinen wird. Aufbauend auf dem Erfolg des Originals erhöht "Biped 2" den Einsatz mit einem erweiterten Mehrspielermodus, der zum ersten Mal einen Vier-Spieler-Koop-Modus, neue Roboter, Missionen und atemberaubende neue Biome beinhaltet. Ihr werdet auf noch mehr herausfordernde Rätsel stossen, während ihr euch entweder alleine oder mit Freunden im Zwei- oder Vier-Spieler-Koop durch verschiedene Landschaften beweget.

Nachdem die tapferen Zweibeiner alle Baken auf der Erde reaktiviert hatten, empfingen sie ein seltsames Signal von einem fernen Planeten. Das kann nur eines bedeuten - jemand ruft um Hilfe! Jetzt sind unsere mechanischen Freunde entschlossen, sich zu beweisen und den Bedürftigen in der ganzen Galaxis zu helfen. Werde ein Held und rette den Planeten in Not. Denn auch die kleinsten Roboter sind zu grossen Taten fähig!