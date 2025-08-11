Entlassungen bei Bithell Games

Auch heute müssen wir leider wieder über Entlassungen und Umstrukturierungen in der Videospielbranche berichten. Diesmal ist Bithell Games davon betroffen.

Nähere Informationen dazu liegen auch schon vor. So mussten insgesamt elf Stellen bei Bithell Games gestrichen werden, weil sich das Unternehmen kein neues Grossprojekt sichern konnte. Das offizielle Statement von Studioleiter Mike Bithell zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Im Vorfeld der Veröffentlichung unseres neuesten Spiels wurde deutlich, dass auch wir nicht immun gegen die Herausforderungen sind, denen sich viele Spieleentwicklerteams bei der Suche nach Finanzierungspartnern in den Jahren 2024 und 2025 gegenübersehen. Glücklicherweise konnten wir diese Herausforderungen frühzeitig kommunizieren und gemeinsam mit den betroffenen Mitarbeitern daran arbeiten, die Kündigungen durch Abfindungszahlungen so weit wie möglich abzufedern. Es ist wichtig zu betonen, dass es sich um ein unglaubliches Team von aussergewöhnlich talentierten Menschen handelte. Wenn Sie als Entwickler dies lesen und Mitarbeiter suchen, wären die Betroffenen eine grossartige Bereicherung für Ihr Studio. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn wir Ihnen dabei helfen können, Kontakt aufzunehmen. Wir sind unserem Publikum unglaublich dankbar und hoffen, dass Ihr Interesse an unserer Arbeit den einzelnen Teammitgliedern auch dann erhalten bleibt, wenn sie andere Aufgaben übernehmen. Bithell Games wurde immer durch unsere Mitarbeiter geprägt und geprägt. Heute sind wir weniger."

Bithell Games ist unter anderem für "Thomas Was Alone", "Tron: Identity" und "John Wick: Hex" bekannt. Die aktuell verfügbaren Spiele bleiben weiterhin erhältlich und werden wie gewohnt unterstützt.