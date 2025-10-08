Bittersweet Birthday: November-Termin für die PC-Version

Publisher Dangen Entertainment und Entwickler World Eater Games haben einen Erscheinungstermin für die PC-Fassung von "Bittersweet Birthday" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis November in Geduld üben.

Konkret ist "Bittersweet Birthday" ab 11. November für den PC erhältlich. Die Konsolenwelt wird in Form von PS5, Xbox Series X und Switch zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Action-Rollenspiel versorgt.

Ein neuer Release Date Trailer zur PC-Version von "Bittersweet Birthday" begleitet die freudige Nachricht. Darin stimmt man uns genau eine Minute lang mit In-Game-Sequenzen auf das Spiel ein. Danach haben wir einen guten Eindruck, was von der Mischung aus fordernden Bosskämpfen und emotionalem, Storytelling zu erwarten ist.