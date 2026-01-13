Pearl Abyss hat heute die Einführung des Ancient Anvil-Systems in "Black Desert Mobile" angekündigt, einem umfangreichen Update, das die Risiken im Zusammenhang mit der Verbesserung von Gegenständen verringern soll. Das Ancient Anvil-System wurde erstmals auf dem Calpheon Ball 2025 vorgestellt und ist nun im Spiel verfügbar.

Das Ancient Anvil-System führt eine Sicherheitsvorkehrung ein, die auch bei erfolglosen Versuchen einen sinnvollen Fortschritt gewährleistet. Immer wenn ein Versuch zur Verbesserung oder zur Awakened-Verbesserung erfolglos bleibt, füllt sich die Anzeige des Ancient Anvil für die entsprechende Verbesserungsstufe. Sobald die Anzeige ihren Schwellenwert erreicht hat, wird der Ancient Anvil aktiviert und garantiert den Erfolg beim nächsten Verbesserungsversuch.

Die Verbesserung ist seit langem eines der anspruchsvollsten Systeme in "Black Desert Mobile". Das Ancient Anvil-System baut auf diesen Bemühungen auf, indem es sicherstellt, dass wiederholte erfolglose Versuche zu einem garantierten Erfolg führen, wodurch ein stetiges Wachstum und langfristige Fortschritte gefördert werden.

Darüber hinaus wurden alle fehlgeschlagenen Verbesserungsversuche, die von Abenteurer zwischen dem 1. Juli 2025 und der heutigen Wartung unternommen wurden, rückwirkend auf die ursprüngliche Anzeige des Ancient Anvil angewendet.

Um dieses bedeutende Update zu feiern, veranstaltet "Black Desert Mobile" ausserdem vier Ingame-Events, die grosszügige Verbesserungsunterstützung bieten. Zu den Belohnungen gehören bis zu 218'000 Restoration Scrolls sowie wertvolle Gegenstände wie der Sealed Charm of Succession und Okiara’s Blessing, die den Abenteurern helfen, das neue System optimal zu nutzen.