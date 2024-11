Black Desert Mobile: Neue Assassinen-Klasse

Der koreanische Entwickler Pearl Abyss hat heute in "Black Desert Mobile" die tödliche Assassinen-Klasse Kurenai vorgestellt. Kurenai - bekannt als Attentäterin auf der Suche nach Rache - konzentriert sich ausschliesslich darauf, ihre Ziele mit einem präzisen und kraftvollen Kampfstil zu eliminieren. Pearl Abyss kündigte ausserdem an, dass der mit Spannung erwartete Mobile Calpheon Ball 2024 am Sonntag, den 15. Dezember stattfinden wird. Die Veranstaltung wird wichtige Updates für das Spiel enthüllen und das Entwicklerteam mit Abenteurern auf der ganzen Welt zusammenbringen.

Kurenai: Die Attentäterin auf der Suche nach Rache

Ab heute können Spieler als Kurenai, eine Meister-Assassinin mit dem Todesreifen, aus dem Schatten treten und mit dieser sichelförmigen Waffe Feinde über einen weiten Bereich gnadenlos niedermähen. Ihre tödlichen Fähigkeiten und ihre wendigen Bewegungen machen sie zu einer Kämpferin, die auf dem Schlachtfeld leise und furchterregend wie die Nacht agiert. Zu Kurenais Kernfähigkeiten gehören:

Rote Finsternis: Spieler bewegen sich wie das Mondlicht, wenn Kurenais MP 100 oder mehr betragen, und erhalten Angriffs- und Bewegungstempo-Buffs sowie Immunität gegen Schwächungszauber. Sie werden noch tödlicher mit Permanente Narbe, einem passiven Effekt für Assassinen-Klassen, der Feinde mit der Zeit Schaden erleiden lässt und die HP-Regeneration verringert.

Spieler bewegen sich wie das Mondlicht, wenn Kurenais MP 100 oder mehr betragen, und erhalten Angriffs- und Bewegungstempo-Buffs sowie Immunität gegen Schwächungszauber. Sie werden noch tödlicher mit Permanente Narbe, einem passiven Effekt für Assassinen-Klassen, der Feinde mit der Zeit Schaden erleiden lässt und die HP-Regeneration verringert. Schattenstampfer: An der Stelle, an der Kurenai steht, kann die Mondlicht-Zone errichtet werden, die Feinden Schaden zufügt und Super-Rüstung, Schadensreduzierung und vollständige Verschleierung gewährt, bis die Kurenai angreift.

An der Stelle, an der Kurenai steht, kann die Mondlicht-Zone errichtet werden, die Feinden Schaden zufügt und Super-Rüstung, Schadensreduzierung und vollständige Verschleierung gewährt, bis die Kurenai angreift. Kettenbruch: Der Angriff wird auf einen weiteren Bereich ausgedehnt und schützt gleichzeitig mit der Vorwärtsabwehr – eine äusserst nützliche Fertigkeit, um Monsterwellen zu besiegen.

Der Angriff wird auf einen weiteren Bereich ausgedehnt und schützt gleichzeitig mit der Vorwärtsabwehr – eine äusserst nützliche Fertigkeit, um Monsterwellen zu besiegen. Rad des Zorns: Spieler greifen an und verteidigen gleichzeitig mit diesem Aufwärtsschwung, der sowohl Vorwärtsabwehr als auch Hintere Super-Rüstung anwendet, was eine Öffnung für einen überraschenden Gegenangriff schafft.

Spieler greifen an und verteidigen gleichzeitig mit diesem Aufwärtsschwung, der sowohl Vorwärtsabwehr als auch Hintere Super-Rüstung anwendet, was eine Öffnung für einen überraschenden Gegenangriff schafft. Ninjutsu: Verschleierung: Im Stealth-Modus können Spieler die sichere Infiltration und plötzliche Angriffe ermöglichen. In diesem Modus kommt auch die Super-Rüstung zum Einsatz, die Kurenai selbst bei einem Treffer verborgen hält.

Save the Date: 2024 Calpheon Ball am 15. Dezember

Der 2024 Mobile Calpheon Ball wird am Sonntag, den 15. Dezember um 10:30 live auf dem offiziellen Black Desert Mobile YouTube Kanal gestreamt. Abenteurer aus der ganzen Welt sind eingeladen, einzuschalten und wichtige Ankündigungen, Einblicke der Entwickler, Geschichten aus der Community und Feedback-Sitzungen mitzuerleben, die darauf abzielen, eine tiefere Verbindung zwischen den Spielern und dem Entwicklerteam zu schaffen