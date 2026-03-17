Black Desert Mobile erhält Remaster

Pearl Abyss hat ein Remaster-Update für "Black Desert Mobile" veröffentlicht. Es optimiert die Grafik, die Benutzeroberfläche und die saisonalen Systeme, um die Spielwelt immersiver und zugänglicher zu machen.

Grafik-Remaster

Das Update verbessert die Umgebungs-Effekte, wie Spiegelungen in Pfützen und die Sichtbarkeit entfernter NPCs. Zudem unterstützt das Spiel nun bis zu 120 FPS, was die bisherige Obergrenze verdoppelt und für flüssigeres Gameplay sorgt.

Überarbeitete Benutzeroberfläche

Das neue Layout des Hauptbildschirms ordnet Informationen nach Priorität. Ihr könnt die Menüleiste und UI-Elemente an euren Spielstil anpassen. Das Seitenmenü wurde umstrukturiert, um Kategorien intuitiver zu gruppieren. Weitere Anpassungen für das Inventar- und Verbesserungsmenü folgen.

Saison-Remaster

Saisonale Inhalte haben keine zeitliche Begrenzung mehr, sodass ihr in eurem eigenen Tempo vorankommt. Das Fortschrittsprotokoll hilft euch, effizienter 60'000 Combat Power zu erreichen. Mit "Saison Plus" durchlauft ihr Questkategorien schneller, sobald die erste Quest angenommen wurde.

Inhaltsüberarbeitung

Im "Martial God Tournament" werdet ihr ab bestimmten Rängen nicht mehr zurückgestuft. Zudem könnt ihr bis zu zwei Klassen vom Matchmaking ausschliessen. In der neuen "Great Library of Calpheon" sammelt ihr Wissen durch das Lesen von Büchern oder spendet bereits erworbenes Wissen gegen Silber.

Events im Spiel

Zur Veröffentlichung finden Events wie ein Sonder-Login, Sondermissionen und das Brettspiel-Format "Black Spirit and Ladders" statt. Dabei könnt ihr Gegenstände wie "Noble Tears of Goddess" und "Luminescent Crystals" erhalten.

Community-Events

Wenn ihr Screenshots der neuen Grafik auf Discord teilt, bekommt ihr 5'000 Restoration Scrolls. Für das Präsentieren eurer individuellen UI-Layouts erhalten ausgewählte Teilnehmer 2'000 Schwarzperlen.