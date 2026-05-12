Black Desert Mobile: Update veröffentlicht

Pearl Abyss hat ein Update für "Black Desert Mobile" veröffentlicht. Im Fokus steht der Kampfmodus Boss Blitz. Gleichzeitig geht die Martial God Championship 2026 nach den Vorrunden in die finale Phase.

Neuer Inhalt: Boss Blitz

In Boss Blitz tretet ihr in taktischen Kämpfen gegen wechselnde Bosse an. Der Modus steht euch ab einer Kampfkraft von 60'000 zur Verfügung und bietet zwei Schwierigkeitsgrade.

Innerhalb eines Zeitlimits von drei Minuten müsst ihr die Schwächen der Gegner ausnutzen und Angriffe abwehren. Im Schwierigkeitsgrad Beginner erhaltet ihr Hinweise zu den Fähigkeiten der Bosse. Diese entfallen im Schwierigkeitsgrad Advanced komplett, wodurch ihr für das Ausführen erfolgreicher Konter mit höheren Punktzahlen belohnt werdet.

Zudem gibt es eine saisonale Rangliste mit den Stufen Assault, Onslaught und Extreme. Der Auf- und Abstieg wird durch eure wöchentliche Leistung auf allen Servern bestimmt. Je nach Rang verdient ihr Furious Battle Loot Chests und Tokens of Valor. Die Tokens könnt ihr beim NPC Tachros in Velia gegen Belohnungen eintauschen.

Bis zum 24. Mai läuft zudem ein Ingame-Event. Wenn ihr an Boss Blitz teilnehmt und Missionen abschliesst, könnt ihr eine All-in-One Raid-Truhe erhalten. Diese enthält Eintrittskarten für verschiedene Bosskämpfe.

Martial God Championship 2026

Aktuell läuft die Martial God Championship in den Turnierformaten 1-gegen-1 und 2-gegen-2. Nach den Vorrunden Anfang Mai treten die qualifizierten Top 8 am 16. Mai im Finale der Hauptrunde gegeneinander an. Die Übertragung erfolgt live auf dem YouTube-Kanal von "Black Desert Mobile".

Begleitend dazu gibt es ein Event: Vom 12. bis zum 16. Mai könnt ihr vor Beginn der Live-Übertragungen die Sieger der Wettbewerbe vorhersagen. Für richtige Tipps werdet ihr mit Schwarzperlen belohnt. Sagt ihr beide Turniersieger korrekt voraus, erhaltet ihr zusätzlich einen Sondertitel.