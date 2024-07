Black Desert Mobile: Neue Dosa-Klasse

Der koreanische Entwickler und Publisher Pearl Abyss hat den Heidel Ball 2024 für "Black Desert Mobile" erfolgreich abgeschlossen. Das Event enthüllte eine Reihe aufregender Updates für das Spiel, darunter die Einführung einer schwertschwingenden Klasse Dosa, zusammen mit der Sommersaison, einem neuen Survival-Modus namens "Azunak Arena" und einer aufregenden neuen Monsterzone namens "Star's End".

Die Dosa-Klasse wird am Dienstag, den 30. Juli, mit dem Beginn der neuen Sommersaison eingeführt. Im Livestream zum Heidel Ball 2024, den man hier ansehen kann, wurden die kommenden Updates für "Black Desert Mobile" vorgestellt. Die Veranstaltung brachte einhundert Abenteurer zusammen und unterstrich die wachsende Begeisterung über die Pläne für das Spiel.

Die lang erwartete männliche Dosa-Klasse kommt auf das Handy

Dosa, der Beschwörer der Krieger des Nebels, debütiert endlich in "Black Desert Mobile". Diese mit Spannung erwartete männliche Klasse führt das furchterregende "Hwando"-Schwert als Hauptwaffe und eine wolkenbeschwörende Langpfeife als Nebenwaffe ein. Mit seiner einzigartigen Fähigkeit, das Schlachtfeld in Nebel zu hüllen, kann der Dosa die Sicht seiner Feinde vernebeln und dann mit seiner mächtigen Klinge entschlossen zuschlagen. Zu seinen Fähigkeiten gehören der "Schwerttanz", bei dem er mit dem rückwärts gehaltenen Hwando komplizierte Schwerttanzbewegungen vollführt. Mit dem "Winterschauer", ruft er Krieger des Nebels herbei, die eisige Pfeile auf die Feinde in vorderster Front abfeuern. Mit "Quellwolke" schafft er Distanz und ruft Krieger des Nebels herbei, die an seiner Stelle angreifen. Mehr über den Dosa und seine mystischen Fähigkeiten gibt es hier.

Der Dosa wird ab morgen, Dienstag, 30. Juli, für die Spieler verfügbar sein.