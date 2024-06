Black Desert Mobile: Der Heidel Ball 2024

Der koreanische Entwickler und Publisher Pearl Abyss kündigt den Heidel Ball 2024 für "Black Desert Mobile" an, der am Samstag, den 27. Juli stattfinden wird. Die Spieler von "Black Desert Mobile" können sich auf spannende Neuigkeiten und Enthüllungen freuen, nachdem der Heidel Ball für "Black Desert" erst letztes Wochenende in Beynac-et-Cazenac in Frankreich sehr erfolgreich war.

Die Veranstaltung findet in Seoul, Korea, in der prestigeträchtigen Crystal Ballroom Hall im Banyan Tree Club and Spa Seoul statt. Ab 11:30 Uhr MESZ können Abenteurer die Feierlichkeiten per Live-Stream auf YouTube verfolgen. Mit 130 erwarteten Teilnehmern verspricht der Heidel Ball 2024 für die mobile Version des Spiels ein unvergessliches Erlebnis mit persönlichen Events, Bühnenauftritten und spannenden Updates.

Das Pearl Abyss-Team hat ausserdem ein spezielles 2024 Heidel Arts Festival (ein Spielerwettbewerb) kuratiert, das für alle Abenteurer zugänglich ist, die den Livestream verfolgen. Abenteurer, die am Livestream teilnehmen, können für Kandidaten in drei Kategorien abstimmen - Fankunst, Freie Kategorie und Modenschau. Basierend auf der Gesamtzahl der erhaltenen Stimmen werden Überraschungsbelohnungen an die Gewinner und die Wähler vergeben.