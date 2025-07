Heidel-Ball 2025 auch bald in Black Desert Mobile

Pearl Abyss kündigt heute den Heidel-Ball 2025 an, das mit Spannung erwartete jährliche Event, das die Leidenschaft und die Geschichten der "Black Desert Mobile"-Abenteurer weltweit feiert. Das Event wird am Samstag, den 19. Juli 2025 live gestreamt und lädt alle Spieler ein, daran teilzunehmen, um einen exklusiven Blick auf kommende Inhalte und zukünftige Updates zu werfen.

Ingame Events: 8. Juli (Di) – 15. Juli (Di)

8. Juli (Di) – 15. Juli (Di) Community Event: 8. Juli (Di) – 19. Juli (Sa)

8. Juli (Di) – 19. Juli (Sa) Heidel-Ball 2025 Livestream: 19. Juli (Sa), 16:00 Uhr.

Den Livestream gibt's auf dem offiziellen Black Desert Mobile YouTube-Kanal.

Ab heute gibt's zudem drei spannende Ingame-Events, die die Vorfreude auf den kommenden Heidel-Ball steigern.

Bereitet euch auf das Heidel-Bankett vor! - Sammelt Heidel-Ball-Einladungen durch Gameplay-Aktivitäten und bastelt eine spezielle Geschenkbox mit garantierten und zufälligen Belohnungen.

- Sammelt Heidel-Ball-Einladungen durch Gameplay-Aktivitäten und bastelt eine spezielle Geschenkbox mit garantierten und zufälligen Belohnungen. Missionen zum Sammeln von Heidel-Einladungen - Verdient zusätzliche Belohnungen, die von der Gesamtzahl der gesammelten Einladungen abhängen.

- Verdient zusätzliche Belohnungen, die von der Gesamtzahl der gesammelten Einladungen abhängen. Feiert mit eurer Gilde - Schliesst Gildenaufgaben ab, um exklusive Gegenstände und wertvolle Materialien zu erhalten.

Ausserdem läuft ein Community-Event mit dem Titel "Show Off Your Banquet Look!", bei dem ihr eure Bankett-Kostüme, -Charaktere und -Lager vorführen könnt. Alle Teilnehmer erhalten Belohnungen, und für fünf herausragende Beiträge gibt es Bonuspreise.