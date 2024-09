Black Desert Mobile: Neue Monsterzonen

Der koreanische Entwickler und Publisher Pearl Abyss gibt die Einführung von aufregenden neuen Monsterzonen in "Black Desert Mobile" bekannt, die auf dem Heidel-Ball 2024 enthüllt wurden. Abenteurer, die die Kamasylvia-Hauptquests abgeschlossen haben, können sich nun in die neu freigeschalteten Zonen in der Region West Calpheon wagen, die zuvor ein Sperrgebiet war.

Diese geheimnisvolle Region im westlichen Calpheon enthüllt drei aufregende neue Zonen: West-Aussenposten, Sternenfall und die Absturzstelle des Schwarzsterns. Der West-Aussenposten bietet eine neue Stadt mit einer Farm, einem Hafen und einem militärischen Aussenposten, wo Soldaten stationiert sind, um den Schwarzstern zu erforschen. Zusätzlich zu dieser neuen Stadt hat "Black Desert Mobile" zwei neue Monsterzonen enthüllt: Sternenfall und die Absturzstelle des Schwarzsterns. Die Spieler können sich nun in diese gefährlichen Gebiete wagen, um sich furchterregenden Monstern zu stellen und die Geheimnisse von West Calpheon zu lüften.

Neue Monsterzonen: Sternenfall und die Absturzstelle des Schwarzsterns

Die neu eingeführten Zonen Sternenfall und die Absturzstelle des Schwarzsterns bieten jeweils neue Herausforderungen, die auf hochstufige Spieler zugeschnitten sind. Sternenfall hat eine empfohlene Kampfkraft (CP) von 66'000, während die Absturzstelle des Schwarzsterns eine CP von 68'000 empfiehlt. Diese neuen Zonen bieten wertvolle Möglichkeiten, neues Wissen zu erlangen und wichtige Materialien für die Herstellung von Schwarzstern-Waffen zu erwerben.

In diesen Zonen können die Spieler durch das Besiegen von Monstern Überbleibsel des Gefallenen Gottes erhalten, ein Schlüsselmaterial, das für die Herstellung der Schwarzstern-Waffe benötigt wird. Wenn sie 25 dieser Überbleibsel sammeln, können sie die Kralle des Schwarzsterns herstellen, eines der wichtigsten Materialien für die Herstellung der Schwarzstern-Waffen.

Die Kraft der Schwarzstern-Waffen

Die Schwarzstern-Waffen bringen eine neue Ebene der Aufregung in "Black Desert Mobile" und bieten aussergewöhnliche Verbesserungen gegenüber der Dawnveil-Ausrüstung. Diese furchterregenden Waffen haben nicht nur die gleiche Angriffs- und Verteidigungskraft wie die Dawnveil-Waffen, sondern verfügen auch über besondere Eigenschaften.

Die Schwarzstern-Hauptwaffe sorgt für zusätzliche +5% Schaden an allen Bereichen und maximalen All-Branch-Schaden, während die Schwarzstern-Unterwaffe zusätzliche maximale HP von +2'000 bietet.

Darüber hinaus zeichnen sich die Schwarzstern-Waffen durch ihr einzigartiges Erscheinungsbild mit dynamischen Leuchteffekten aus, die sich mit jedem Upgrade-Level verbessern.