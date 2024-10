Black Desert Mobile feiert den Herbst

Pearl Abyss hat heute eine belohnungsreiche Herbstsaison und eine lebendige, storygetriebene Quest für "Black Desert Mobile" veröffentlicht. Die überarbeitete Hauptquest des Updates erstreckt sich über die riesigen Regionen Balenos, Serendia und Calpheon und zielt darauf ab, die PvE-Erfahrung der Spieler durch mehr Interaktion mit den Charakteren und einer angereicherte Erzählung zu verbessern.

Ab heute und bis Dienstag, den 17. Dezember, könnt ihr einen saisonalen Charakter erstellen, der fünfmal schneller voranschreitet als bisher. Die Herbstsaison bietet verbesserte Belohnungen, darunter die Strahlende Chaos Kristall Auswahlkiste. Ausserdem könnt ihr zusätzliche 3'000 Kampfkraft (CP) erlangen, eine Steigerung von 10 % gegenüber der vorherigen Sommersaison. Nach Abschluss der Herbstsaison könnt ihr in die Saison Plus wechseln, die auch nach dem Ende der Saison weiterhin Unterstützung durch Gegenstände bietet. Mit der Saison Plus könnt ihr eine Mindestkampfkraft (CP) von 33'000 bis 35'000 erreichen.

Zusätzlich zu den Inhalten der Herbstsaison hat Pearl Abyss die Hauptquest überarbeitet und eine neue Storyline rund um den Grosshofmeister Jordine eingeführt, welcher als Guide in Serendia dient. Ihr kommt in den Genuss von gesprochenen Zwischensequenzen und atemberaubenden Illustrationen. Zudem wurden die Quests überarbeitet, um Konversation und Interaktion in den Vordergrund zu stellen, wodurch langwieriger Grind und Questketten wegfallen. Lange Reiseabschnitte werden nun durch Teleportation unterstützt, was den Questfortschritt im Spiel erleichtert.