Black Desert: Neues Update enthüllt

Pearl Abyss enthüllte heute die neuesten Updates für "Black Desert" auf allen Plattformen, darunter die Einführung der Rabam-Fähigkeit – einer brandneuen "ultimativen" Fähigkeit – für "Black Desert Mobile" und die Veröffentlichung eines Entwicklerkommentar-Videos für "Black Desert Online".

Die Rabam-Fähigkeiten zielen darauf ab, die Schwächen der verschiedenen Klassen zu ergänzen und mächtigen Schaden zu verursachen, der mit den Nachfolge-Fähigkeiten vergleichbar ist. Das Entwicklerkommentar-Video spricht neue Inhalte und verbesserte Spielerfahrungen für Abenteurer weltweit an.

"Black Desert Online"-Spieler sollten mit den "Rabam"-Fähigkeiten vertraut sein, die es auf den jeweiligen Plattformen schon seit vielen Jahren gibt, aber jetzt wurden diese Fähigkeiten angepasst, um den tragbaren Charakter von "Black Desert Mobil"e zu unterstreichen.

"Black Desert Mobile" stellt die Rabam-Fähigkeiten vor, ein mächtiges neues System, das die Kampffähigkeiten verbessert und die Anpassungsmöglichkeiten der Spieler vertieft. Rabam-Fähigkeiten sind klassenspezifische Fähigkeiten, wobei jede Klasse Zugang zu zwei einzigartigen Fähigkeiten hat, die eine gewaltige Kraft besitzen. Abenteurer können beide Rabam-Fähigkeiten gleichzeitig ausrüsten und einsetzen, wodurch sich neue strategische Möglichkeiten im Kampf ergeben. Ausserdem erhöht sich der Schaden der Rabam-Fähigkeiten mit steigender Stufe erheblich, was sie zu einer Art "ultimativem Angriff" macht.

Um die Rabam-Fähigkeiten zu erhalten, müsst ihr die Story-Quest "Trials from the Ancient Times" abschliessen und Stufe 70 erreichen. Wenn diese Fähigkeiten aktiviert sind, beschwört ihr die Illusion eines Charakters herauf, die nur für sichter sichtbar ist und dem Kampf ein visuell beeindruckendes Flair verleiht. Das Fortschreiten der Fähigkeiten wird durch die "Rabam-Fähigkeitsbücher: 1./2. Rabam-Fähigkeit'" erreicht, die den Schadensausstoss erhöhen und fortgeschrittene Fähigkeitsverbesserungen mit steigender Stufe freischalten.

Weitere Informationen zu den neu hinzugefügten Rabam-Fähigkeiten und den kommenden Updates und Verbesserungen von "Black Desert Mobile", einschliesslich Änderungen an der Klassenbalance, Verbesserungen am Finsteren Schrein, Anpassungen am Inhalt des Alptraums und mehr, gibt es in den Entwicklerhinweisen für Abenteurer*innen.