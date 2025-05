Black Desert Mobile: Neue Saison und PvP-Turnier

Pearl Abyss kündigte heute den Start einer neuen Saison in "Black Desert Mobile" an, die vom 13. Mai bis zum 15. Juli läuft und exklusive Belohnungen bietet, darunter die allererste Totemkiste des Risses (+8) für Spieler, die die Saison abschliessen.

Diese neue Saison wurde entwickelt, um es den Teilnehmer zu ermöglichen, deutlich schneller voranzukommen als in früheren Saisons. Die Absolventen werden mit einem umfassenden Ausrüstungsset belohnt, inklusive einer vollständige Chaos-Ausrüstung (+6), eines vollständigen Chaos-Accessoire-Sets (+4), eines Ursprüngliches Relikts und eines Alchemiesteins.

Zusätzlich gibt es neue Gegenstände, die das Wachstum unterstützen, wie z.B. [Saison] Konz. Schwarzenergiekiste, die Wogende Träne der Göttin, die Erhabene Träne der Göttin und die Wissen Verstärkungskiste - allesamt dazu gedacht, ein effizienteres und lohnenderes System für die Charakterentwicklung zu bieten.

Um daran teilzunehmen, können Abenteurer einen Saison-Charakter erstellen, wobei ein Platz automatisch pro Familie erweitert wird. Saison-Quests erfordern nun weniger Monstersiege und das Abschliessen von Inhalten, wodurch die Gesamtbelohnungen früherer Iterationen beibehalten werden, während das Grinden reduziert wird.

Black Desert Mobile PvP Championship

Parallel zum Saisonstart wird Pearl Abyss die Black Desert Mobile Championship ausrichten, einen PvP-Wettbewerb, der vom 17. bis 18. Mai stattfindet. Das Turnier wird in den beiden Formaten Karkea (1v1) und Ramoness (3v3) ausgetragen und gipfelt in einem live gestreamten Finale, das am 18. Mai über den offiziellen Black Desert Mobile YouTube-Kanal übertragen wird.

Die Gewinner erhalten 30'000 Schwarzperlen, exklusive Outfits und andere begehrte Ingame-Belohnungen wie Titel und Camp-Dekorationen. Auch Spieler, die nicht selbst am Wettbewerb teilnehmen, können an der Spannung teilhaben, indem sie den Champion im Spiel erraten. Wer erfolgreich tippt, erhält bis zu 1'000 Schwarzperlen und einen besonderen Titel.