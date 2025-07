Black Desert Mobile am Heidel Ball 2025

Pearl Abyss hat auf dem jährlichen globalen Community-Event, dem Heidel Ball 2025, eine breite Palette an kommenden Inhalten und Systemverbesserungen für "Black Desert Mobile" vorgestellt. Diese Updates spiegeln das Ziel von Pearl Abyss wider, qualitativ hochwertige Inhalte, verbesserte Gameplay-Systeme und eine besser vernetzte globale Umgebung für alle "Black Desert"-Mobile-Spieler zu liefern.

Sommersaison 2025

Start am 22. Juli 2025

Die Sommersaison 2025 beginnt mit verbesserten saisonalen Fortschritten und Belohnungen. Insbesondere erhalten Spieler, die die Saison abschliessen, einen neuen Gegenstand, Secruas Kristall, der +50 AP/DP bietet und durch Materialien, die im kommenden Land des Glutwindes gewonnen werden, aufgewertet werden kann. Höhere Grade gewähren zusätzliche Boni auf die Drop-Rate von Gegenständen von bis zu 5 % und bieten sowohl Macht als auch Individualisierung.

Land des Morgenlichts: Seoul

Release am 5. August 2025

Die mit Spannung erwartete neue Region, Land des Morgenlichts: Seoul, führt ein neues Kapitel ein, das in der Hauptstadt der Region spielt. Im Anschluss an die Geschichten in Hwanghae-Provinz werden die Abenteurer auf Seouls reichhaltige Lore, unverwechselbare Charaktere und tiefgehende mythologische Geheimnisse treffen. Das Update führt ausserdem vier neue Tale Collections ein, die das Land des Morgenlichts kulturell und erzählerisch noch weiter bereichern.

Neue Bosse des Finsteren Schreins und Tag-System

Release am 5. August 2025

Drei neue Bosse – Mütterchen Leben, Bulgasal und Uturi – werden Teil des Finsteren Schreins in der Land des Morgenlichts: Seoul-Erweiterung. Diese Begegnungen enthalten fortschrittliche Mechaniken, einschliesslich der Verstärkung des Bosses von Teil 1 des Finsteren Schreins, die durch HP-Schwellenwerte ausgelöst wird, und der Einführung eines Tag-Systems, das es den Spielern ermöglicht, im Kampf zwischen den Charakteren der Familie zu wechseln. Diese Funktion soll taktische Flexibilität bei Begegnungen mit hohem Schwierigkeitsgrad bieten.

Neue Klasse: Seonin

Release am 5. August 2025

Die neu angekündigte Klasse Seonin basiert auf den Prinzipien von Yin-Yang und der Harmonie der fünf Elemente. Mit der Enlightened Blade und den Ritualkugeln bietet Seonin weitreichende magische Angriffe und einen flüssigen bewegungsbasierten Kampf. Seonin nutzt Feuer, Wasser, Metall, Erde oder Holz für grossflächige Elementarfähigkeiten, die dynamisches und visuell beeindruckendes Gameplay bieten. Die Klasse verbindet flüssige Bewegungen mit taktischer Stärke, was sowohl im PvE als auch im PvP für Beachtung sorgt.

Atoraxxion: Sycrakea

Release am 12. August 2025

Die zweite Ausgabe des kooperativen Dungeons, Atoraxxion, ist bald verfügbar. Die Unterwasser-Festung wurde vom Charakter Syca entworfen und führt Umweltgefahren und fünf verschiedene Stages ein. Strategische Koordinierung ist nötig, um die Instanz abzuschliessen, den finalen Boss Sentirutos zu besiegen und Belohnungen wie Ogiers Schutz und Erhabene Träne der Göttin zu erhalten.

Neues Gewand: Vacances

Release am 12. August 2025

Ein neues saisonales Outfit, Vacances, wartet als Teil des Sommer-Updates. Das ist das zweite Bademoden-Outfit im Spiel und ist für verschiedene Klassen erhältlich, darunter die neuen Seonin und Deadeye.

Verdrehter Albtraum: Hauptstadt

Release am 19. August 2025

Verdrehter Albtraum: Hauptstadt in der Seoul-Region ist eine grossangelegte Kampfzone, die PvE- und PvP-Elemente kombiniert. Spieler schreiten durch weite Schlachtfelder vor, besiegen Monsterwellen und konfrontieren schliesslich den zentralen Boss, Bulgasal. Teilnehmer erhalten Buffs und sammeln Fragmente des Albtraums, die für das Relic Memory Imprint-System notwendig sind.

Vereinigter Markt

Release am 9. September 2025

Das Marktsystem im Spiel wird mit der Serverintegration grundlegend überarbeitet – die Server in Nordamerika, Europa und Asien werden zusammengelegt. Diese Änderung stabilisiert die Preise für Gegenstände, optimiert die Verfügbarkeit von Gegenständen und fördert eine ausgewogenere Wirtschaft im Spiel. Zu den neuen Funktionen gehören Preistrendgrafiken, die die jüngsten Preistrends anzeigen, eine Markthistorie für vergangene Käufe und Verkäufe sowie Favoriten für einen schnelleren Zugriff auf häufig gehandelte Waren.