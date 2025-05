Black Desert: Aktion zum 10-jährigen Jubiläum

Pearl Abyss kündigte heute in Zusammenarbeit mit Black Screen Records die Veröffentlichung eines speziellen Vinyl-Album-Sets zum 10-jährigen Jubiläum seines MMORPG-Flaggschiffs "Black Desert" an. Die 3xLP-Kollektion feiert ein Jahrzehnt des umfangreichen musikalischen Erbes des Spiels und markiert einen Meilenstein in der weltweit erfolgreichen "Black Desert"-IP.

Die Musik ist seit den Anfängen von "Black Desert" ein wesentlicher Bestandteil des immersiven Erlebnisses. Das Jubiläums-Vinyl-Set zollt diesem Erbe Tribut und bietet Fans die Möglichkeit, durch die kultigen Kompositionen, die sie auf ihren Abenteuern begleitet haben, ihre Erinnerungen an das Spiel wieder aufleben zu lassen.

Das Album enthält eine handverlesene Auswahl von Stücken, die von Hwiman Ryu und seinem Team komponiert wurden und ein breites Spektrum an Genres abdecken, darunter Jazz, Ethnic Fusion und Alternative Rock. Jedes Stück spiegelt die emotionale Tiefe und kulturelle Lebendigkeit des Black Desert-Universums wider.

"Ich glaube, Vinyl ist eine Reise durch die Zeit, durch die Musik. Da es üblich ist, sich eine Seite komplett anzuhören, baut jeder Track auf dem nächsten auf, ergänzt sich gegenseitig und vertieft das emotionale Erlebnis. Wenn man den Black Desert-Soundtrack auf Vinyl hört, hoffen wir, dass er etwas im Abenteurerherz weckt und unvergessliche Erinnerungen hervorruft."

Hwiman Ryu, Audio Director bei Pearl Abyss

Neben der Musik sind auch die aufwändig gestalteten Hüllen des Albums Kunstwerke für sich und machen das 10-Jahres-Jubiläumsset zu einem Must-Have für audiophile und langjährige Fans gleichermassen.