Black Desert: Das Cowgirl-Update

Pearl Abyss feierte ein Jahrzehnt "Black Desert" auf dem Calpheon Ball, einem globalen Community-Event, das am vergangenen Wochenende auf der Suwon Messe in Südkorea stattfand.

Die live gestreamte Feier enthüllte die nächste Welle von Spiel-Updates und Erweiterungen sowie die mit Spannung erwartete 29. Charakterklasse, Deadeye, die am 24. Dezember eingeführt wird.

Deadeye: Western-Revolverheldin tritt in den Kampf

Deadeye, die 29. Klasse in "Black Desert", bringt eine vom amerikanischen Wilden Westen inspirierte Ästhetik mit. Bewaffnet mit Revolvern, einer Schrotflinte und einem Raketenwerfer namens Lil' Devil, kombiniert Deadeye rasantes Gunplay mit einer spannenden Hintergrundgeschichte. Sie stammt aus New Victoria auf der parallelen Erde und gelangt durch die Experimente der irdischen Marni in das Black Desert-Universum. Deadeye erweitert die Hintergrundgeschichte und fügt gleichzeitig eine neue Gameplay-Dynamik hinzu. Der Early Access beginnt am 20. Dezember über Global Lab, die offizielle Veröffentlichung ist für den 24. Dezember geplant.