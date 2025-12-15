Black Desert X Crimson Desert-Kooperation

Pearl Abyss hat während des Calpheon-Ball 2025 eine Reihe neuer Inhalte, Systemerneuerungen und titelübergreifender Kooperationen für "Black Desert Online" und "Black Desert Mobile" vorgestellt. Im Mittelpunkt der diesjährigen Ankündigungen standen die Einführung der neuen Klasse Seraphia, Überarbeitungen des Fortschritts- und PvP-Systems sowie eine offizielle Zusammenarbeit mit "Crimson Desert" vor dessen weltweiter Veröffentlichung im März 2026.

Für "Black Desert Mobile" kündigten die Entwickler ebenfalls die Einführung der neuen Klasse Seraphia sowie umfangreiche Remaster-Verbesserungen an, die das mobile Spielerlebnis modernisieren sollen.

Black Desert Online – Wichtige Ankündigungen

Neue Klasse: Seraphia

Pearl Abyss hat Seraphia vorgestellt, eine neue spielbare Klasse, die auf mehreren Plattformen verfügbar sein wird. Seraphia schwingt ein riesiges Grossschwert und verfügt sowohl über Greif- als auch über Abwehrfähigkeiten. Die Klasse steht im Zeichen eines doppelten Kampfthemas, das sich um Licht und Schatten dreht. Nach einer Testphase im Global Lab wird Seraphia am 18. Dezember auf den globalen Servern und am 8. Januar auf den Konsolenplattformen eingeführt.

Verbesserungen der Monsterzone

Pearl Abyss hat eine Reform der Monsterzonen angekündigt und eine neue Generation von Top-Farming-Zonen für die erfahrensten Abenteurer vorgestellt. Mehrere Regionen werden zu High-End-Farming-Zonen umgestaltet und mit neuen Mechaniken und exklusiven Beutegegenständen wie dem Verdorbenen Öl der Unsterblichkeit und farbwechselnden Waffeneffekten ausgestattet. Auch die partybasierten Farming-Zonen werden erweitert, darunter eine neue Top-Farming-Zone für drei Spieler in der Region Edania sowie überarbeitete Versionen des Tempels von Gyfin Rhasia und der Mirumok-Ruinen. Um weniger erfahrene Abenteurer zu unterstützen, kündigte das Studio ausserdem verbesserte Meilenstein-Belohnungen, ein optimiertes Verbesserungssystem und erweiterte Möglichkeiten zum Erwerb von Cron-Steinen in wöchentlichen Bosskämpfen an.

Alchemiesteine & Altar of Blood Renewal

Alchemiesteine oberhalb der Stufe Resplendent können nun mit Vells Herz verschmolzen werden. Der Altar of Blood Renewal wurde ebenfalls komplett überarbeitet und ist nun eine gross angelegte, kooperative Verteidigungsherausforderung für drei Spieler mit erweiterten Wellen, neuen Mechaniken und stapelbasierten Belohnungen.

Überarbeitung des PvP-Systems

"Black Desert Online" wird eine strukturelle Überarbeitung seiner PvP-Systeme erfahren, insbesondere Postenkriege, Belagerungskriege, Rotes Schlachtfeld, Solares Arena und Krieg der Rosen. Postenkriege wird neue Gebiete, Ulukita und Edania, einführen, um die regionalen Kämpfe zu diversifizieren, zusammen mit überarbeiteten Teilnahmeregeln, aktualisierten Siegbedingungen und erweiterten Optionen für die Aufbauphase. Die Belohnungsstrukturen für mehrere PvP-Aktivitäten werden deutlich verbessert, sodass Abenteurerwertvollere Kampfgegenstände und Verbesserungsmaterialien für die ganze Familie verdienen können. Zusätzliche Verbesserungen beim Matchmaking, der MMR-Bewertung, den Schlachtfeldlayouts und der Platzierung von Belagerungswaffen sollen das Wettkampfspiel insgesamt modernisieren.

Olvia-Akademie

Die Olvia-Akademie wird in zyklischen Saisons betrieben und bietet geführte Kampf- und Lebenskompetenztrainings, reichlich Cron-Steine, hochwertige Verbesserungswerkzeuge, garantierte hochwertige Waffen und eine grosse Auswahl an Fortschrittsmaterialien, um sicherzustellen, dass neue Spieler:innen stabil und selbstbewusst in das Hauptspielsystem einsteigen können.

Verbesserung der Lebensfertigkeiten

Auch die Lebensfertigkeiten der Spieler werden umfassende Neuerungen erfahren, darunter Überarbeitungen der Siegel und bedeutende Verbesserungen beim Zähmen von Pferden, beim Ackerbau und beim Handel. Zu den bemerkenswerten Verbesserungen zählen einheitliche Trainings-XP-Gewinne über alle Reittierstufen hinweg, erweiterte Stallkapazitäten, verbesserte Fischereierträge im Binnenland, ein neuer Schatzgegenstand im Zusammenhang mit dem Sammeln, optimierte Handelsgewichte und erweiterte Handelsrouten.

### Saisonale Ereignisse & Outfits

Das Winter-Event kehrt mit einem erweiterten Snowboard-Modus zurück, der nun die Modi Score, Jump und Speed umfasst. Eine neue Outfit-Linie namens Spotlight ist von der Ästhetik der K-Pop-Stars inspiriert.

Die Black Desert Online X Crimson Desert Kollaboration

Abenteurer, die sich für "Crimson Desert" vorab registrieren, erhalten exklusive Belohnungen in "Black Desert Online", darunter ein Arduanatt-Reittier, das Ausrüstungsset "Ashen Crow Horse" für Reittiere, ein Haustier der vierten Generation namens "Golden Star", eine "Golden Star"-Statue und eine besondere Dekoration für das Anwesen.

Black Desert Mobile – Wichtige Ankündigungen

Neue Klasse: Seraphia

"Black Desert Mobile" wird Seraphia am 16. Dezember auf den globalen Servern einführen. Die mobile Version verfügt ebenfalls über das Dual-System, mit dem Spieler je nach ihrer passiven Spezialisierung entweder in den Licht- oder den Dunkelheitszustand wechseln können. Jede Form gewährt Zugang zu deutlich unterschiedlichen Kampfstilen und erweitert so die Variationsmöglichkeiten im Gameplay.

Neue Region: Odyllita

Odyllita, das am 24. Februar für die globalen Server veröffentlicht wird, ist eine neue Open-World-Region, die an Kamasilvia grenzt. Die Region verfügt über eine eigene Version der Kluft, in der Wellen von Feinden und immer stärkere Bosse schliesslich zum Erscheinen des verdorbenen Kzarka führen. Mit der Einführung von Odyllita erhalten Spieler ausserdem Zugang zum neuen Kharazad-Accessoire, das über der Stufe Ewigkeit rangiert und die Übertragung des Levels von bestehenden Accessoires ermöglicht.

Azunak-Arena-Überarbeitung

Die Azunak-Arena wird zu einem Wettbewerbsmodus für zwölf Teams mit jeweils zwei Spieler pro Team umgestaltet, der sich durch ein neu gestaltetes, flacheres Schlachtfeldlayout, eine Mechanik mit schrumpfenden Zonen und erhöhte tägliche, wöchentliche und monatliche Belohnungsskalen auszeichnet. Das aktualisierte Schlachtfeld wird voraussichtlich am 6. Januar auf den globalen Servern verfügbar sein.

Die Grosse Wüste – Einheitliche Schwierigkeitsgrade

Die Schwierigkeitsgrade der Grossen Wüste werden vereinheitlicht, sodass Spieler die Freiheit haben, jede Zone zu betreten, die ihrer Kampfkraft entspricht. Ausserdem wird ein neues Chaos-Runen-System eingeführt, um weiteres Wachstum zu unterstützen. Dieses Update wird voraussichtlich am 27. Januar auf den globalen Servern verfügbar sein.

Black Desert Mobile Remastered

Diese Remaster-Version erscheint anlässlich des 8-jährigen Jubiläums des koreanischen Servers und umfasst grafische Verbesserungen durch PBR-Rendering, SSR-Reflexionen, verbesserte Schatten, doppelte Zeichnungsentfernung, präzisere Modelle und erweiterte Framerate-Unterstützung. Weitere Remaster-Kategorien umfassen die Modernisierung der Benutzeroberfläche, die Verfeinerung von Effekten, die Umstrukturierung der Klassen durch ein Ascension-Awakening-Vereinheitlichungssystem und eine Vielzahl von Inhaltsverbesserungen. Das Update führt ausserdem einen Testserver und einen PC-Client ein, wodurch die Flexibilität für Spieler, die lieber auf dem PC spielen, erweitert wird.

Black Desert Mobile X Crimson Desert-Kollaboration

"Black Desert Mobile" wird ebenfalls an der "Crimson Desert"-Kooperation teilnehmen und eigene plattformspezifische Belohnungen anbieten, die denen für "Black Desert Online" ähneln. Zu den exklusiven Belohnungen für Abenteurer, die sich für "Crimson Desert" vorregistrieren, gehören die exklusive Reittierausrüstung "Ashen Crow" für Arduanatt, das Tier 7-Haustier "Golden Star", die Lagerdekoration "Golden Star Statue" und 4'000 Schwarzperlen.