Black Desert Console: Dosa Awakening erscheint heute

Der koreanische Entwickler und Publisher Pearl Abyss hat heute die Awakening-Version der Klasse Dosa für "Black Desert Console" veröffentlicht. Dosa, inspiriert von der Philosophie der Fünf Elemente, ist als Meister der elementaren Kräfte erwacht und bietet den Spielern dynamische, atemberaubende Action, bombastische visuelle Effekte und aussergewöhnliche Leistung beim Schliessen von Lücken.

Darüber hinaus hat "Black Desert Console" die Lebensfertigkeiten im Spiel erheblich verbessert, wobei die Fischerei und die Landwirtschaft besonders hervorgehoben wurden.

Das neueste Update fügt 45 neue Arten von seltenen und wertvollen Fischen hinzu, die an bestimmten Orten im Süss- und Meerwasser gefangen werden können. Diese Fische können dann über die Handelsmanager in jedem Gebiet zu hohen Preisen verkauft werden. Ausserdem sind die Preise der Fischhändler gestiegen, was die wachsende Nachfrage von Händlern widerspiegelt, die Fisch zu Spitzenpreisen kaufen wollen.

Neben dem Fischfang bringt das Update auch wichtige Änderungen für die Landwirtschaft mit sich. Die Beschränkung für Handwerker wurde aufgehoben, sodass Anfänger nun "magische" Samen erhalten können. Die Chance, durch Pflanzenzucht höherwertiges Saatgut zu erhalten, wurde um das Sechsfache erhöht, was den Stufenaufstieg und die Ernte besserer Feldfrüchte erleichtert. Die Spieler erhalten ausserdem mehr Samen aus der Pflanzenzucht, wodurch sie einen grösseren Vorrat an Nutzpflanzen für die Zubereitung erhalten, und eine ständige Versorgung mit Nahrungsmitteln für die Küche sicherstellt.

"Black Desert Console" hat auch einen neuen Schatzgegenstand eingeführt, die Lumaloft-Lampe von Remitaronsom, ein magisches Artefakt, das mit dem Licht der Wälder des Zahnfeenwaldes durchdrungen ist. Wenn sie am Peridot-Waldpfad-Wagen befestigt ist, stellt sie kontinuierlich ihre Kraft wieder her und weist den Weg durch den Wald. Die Lampe kann durch die Lieferung von kaiserlichen Rössern erhalten werden.