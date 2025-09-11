Black Desert Online: Edania - Reich der Dämonen - Kapitel 2

Pearl Abyss hat das zweite Kapitel von "Edania, Reich der Dämonen", in "Black Desert Online" vorgestellt, welches ein umfangreiches Update mit neuen Quests, Bossen und PvP-Wettbewerben um den "Thron von Edania" enthält. Dieses monumentale Update setzt die epische Saga von Edania fort und bietet den Spieler neue Handlungsstränge, gefährliche Monsterzonen, mächtige Artefakte und einen Thron, für den es sich zu kämpfen lohnt.

Neue Hauptquests

Abenteurer können sich nun auf eine tiefere Reise nach Tenebraum und Zephyros begeben, wo drei neue Geschichten "Edanias Erbe" um neue Facetten bereichern. Dieses Update umfasst neue Hauptquests rund um die Burgen Tenebraum und Zephyros, 30 einzigartige Nebenquests, die die Geheimnisse der fragmentierten Geschichte Edanias enthüllen, sowie besondere Belohnungen wie Fragmente der Urzeit und Goldbarren für das Abschliessen von Legacy Trials.

Neue Monsterzonen & Bosse

Es wurden auch neue Monsterzonen und Bosse mit hohem Schwierigkeitsgrad hinzugefügt. Die Burg Tenebraum, Cartians Domäne, wird von wiederbelebten Soldaten bewacht, die unter dem Einfluss des Vorzeitlichen Ator stehen. Die Burg Zephyros, Caphras' Domäne, ist die Heimat furchterregender Kreaturen, die Lava und Feuer entfesseln. Abenteurer werden sich neuen Bossen stellen müssen, die diese Burgen bewachen, Cartian und Caphras, die jeweils sowohl Herausforderungen als auch begehrte Belohnungen bieten.

Thron von Edania

Abenteurer können die mächtigen Bosse in den Burgen Tenebraum und Zephyros besiegen, um die Kontrolle über den Thron zu erlangen. Jeden Sonntag muss der auserwählte Edania seinen Thron gegen andere Abenteurer:innen verteidigen – und durch Kämpfe mit Herausforderern wird ein neuer Edania bestimmt. Der/Die Abenteurer, der den Thron von Edania erobert, erhält besondere Privilegien und Belohnungen.

Kabuas und Dehkias wegweisende Relikte

Dieses Update führt auch die Wegweiser-Artefakte von Kabua und Dehkia ein, die alle Schadensreduzierungs- und Ausweichfähigkeiten verbessern. Durch das Sammeln von Kristallen des Wegweisers von Edanias Monstern und deren Verarbeitung zu makellosen Kristallen des Wegweisers können Spieler ihre Artefakte zu unübertroffenen Werkzeugen der Zerstörung umformen.

Anlässlich seines 15-jährigen Jubiläums am 10. September blickt Pearl Abyss auf eineinhalb Jahrzehnte voller Innovationen, Geschichten und spielergesteuerter Erlebnisse zurück. Pearl Abyss ist weiterhin bestrebt, immersive Welten und bahnbrechende Updates zu liefern. Mit der Veröffentlichung von" Edania: Reich der Dämonen – Kapitel II" bekräftigt das Studio sein Versprechen, seiner Community von Abenteurer auch in Zukunft mit Leidenschaft und Kreativität zur Seite zu stehen.