Black Desert - Edania: The Demon Realm

Black Desert Console wird am 13. November seine neue Region "Edania: The Demon Realm" aktualisieren und Abenteurer in eine Welt einladen, in der Chaos und Ordnung, Licht und Dunkelheit miteinander verflochten sind. Diese umfangreiche Erweiterung führt neue Hauptquests, beeindruckende Bosse, herausfordernde Monsterzonen und intensive PvP-Inhalte im "Throne of Edana" ein.

In Edania entdecken die Spieler neue, spannende Geschichten rund um die fünf Festungsherren Jordine, Rusalka, Enslar, Cartian und Caphras, die jeweils ihr eigenes Gebiet bewachen. Im Rahmen der neuen Hauptquestreihe tauchen Abenteurer in die Geheimnisse von Edania ein. Zugang erhalten Charaktere ab Stufe 60, die die erforderlichen Vorquests abgeschlossen haben.

Wichtige neue Inhalte