Black Desert - Edania: The Demon Realm

Black Desert Console wird am 13. November seine neue Region "Edania: The Demon Realm" aktualisieren und Abenteurer in eine Welt einladen, in der Chaos und Ordnung, Licht und Dunkelheit miteinander verflochten sind. Diese umfangreiche Erweiterung führt neue Hauptquests, beeindruckende Bosse, herausfordernde Monsterzonen und intensive PvP-Inhalte im "Throne of Edana" ein.
In Edania entdecken die Spieler neue, spannende Geschichten rund um die fünf Festungsherren Jordine, Rusalka, Enslar, Cartian und Caphras, die jeweils ihr eigenes Gebiet bewachen. Im Rahmen der neuen Hauptquestreihe tauchen Abenteurer in die Geheimnisse von Edania ein. Zugang erhalten Charaktere ab Stufe 60, die die erforderlichen Vorquests abgeschlossen haben.
Wichtige neue Inhalte
- Edania Adventure Log – Sieben Kapitel, die Geschichten aus dem Jenseits erzählen.
- Boss-Unterwerfung – Wöchentliche Boss-Raids mit legendären Figuren wie Jordine und Enslar. Die Sieger erhalten den Edana Rising-Token, der ihnen Zugang zur anspruchsvollen PvP-Arena gewährt.
- Throne of Edana – Ein neues PvP-Schlachtfeld, auf dem jeder gegen jeden kämpft und nur ein Abenteurer den Titel "Edana" erringen kann. Der amtierende Edana geniesst besondere Privilegien und muss seinen Thron jede Woche gegen neue Herausforderer verteidigen.
- Neue Monsterzonen – Erkunde neu entdeckte Regionen in den Burgen Aetherion, Nymphamaré, Orbita, Tenebraum und Zephyros.