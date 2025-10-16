Black Desert - Halloween-Events starten heute

Pearl Abyss hat den Start der diesjährigen Halloween-Events angekündigt, da die gruselige Jahreszeit erneut Einzug in die Welt von "Black Desert" hält, diesmal mit einem Engel- und Teufel-Thema. Ab heute können Spieler bis zum 6. November in unheimliche neue Events, Outfits und themenbezogene Belohnungen eintauchen.

Zusätzlich zu den Halloween-Feierlichkeiten hat Pearl Abyss den vollständigen Spielplan für das 1-gegen-1-Turnier "Master Class" von "Black Desert" bekannt gegeben, bei dem die stärksten Vertreter der 30 Klassen des Spiels um die Vorherrschaft kämpfen. Die Haupt- und Halbfinalrunden finden vom 1. bis 9. November statt, das grosse Finale ist für den 15. und 16. November angesetzt.

Black Desert Online – 16. Oktober bis 6. November

Angels and Daemons Descend! - Ingame Event

Ihr könnt dem verrückten Wissenschaftler Marni dabei helfen, seinen neuen Wurmlochgenerator zu testen, indem nihr euch einem gruseligen Halloween-Boss mit entweder Engel- oder Teufel-Thema stellt, um spezielle Titel und eintauschbare Belohnungen zu erhalten.

Trick or Treat? - Ingame Events

Passend zu Halloween könnt ihr bei verschiedenen Events spezielle [Event] Spooky Pumpkin Seals erhalten, darunter Pumpkin Ghosts, die in Monsterzonen erscheinen, Spielzeit-Herausforderungen und eine wöchentliche "Süsses oder Saures"-Quest von Emma Bartali. Diese Siegel können dann gegen gruselige Belohnungen wie Möbel im Kürbis-Design und andere nützliche Belohnungen eingetauscht werden.

Cauldron of Creativity - Community-Events

Ihr könnt eure Kreativität bei den Community-Events "Cauldron of Creativity" vom 10. bis 30. Oktober 2025 unter Beweis stellen. Abenteurer können an verschiedenen kreativen Community-Events teilnehmen, z. B. beim Basteln von Halloween-Dekorationen zum Thema "Black Desert", beim Entwerfen von Halloween-Dekorationskonzepten für das Spiel, beim Verkleiden ihrer Charaktere mit gruseligen Kostümen mit Vorher-Nachher-Screenshots und vielem mehr.

Black Desert Console – 23. Oktober bis 13. November

Die ‘Angels and Daemons Descend!’ und ‘Trick or Treat’ Ingame Events kommen am 23. Oktober zu "Black Desert Console" und sind bis zum 13. November verfügbar.