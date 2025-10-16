Black Desert - Halloween-Events starten heute

Diverse Belohnungen warten auf euch...

Pearl Abyss hat den Start der diesjährigen Halloween-Events angekündigt, da die gruselige Jahreszeit erneut Einzug in die Welt von "Black Desert" hält, diesmal mit einem Engel- und Teufel-Thema. Ab heute können Spieler bis zum 6. November in unheimliche neue Events, Outfits und themenbezogene Belohnungen eintauchen.

Zusätzlich zu den Halloween-Feierlichkeiten hat Pearl Abyss den vollständigen Spielplan für das 1-gegen-1-Turnier "Master Class" von "Black Desert" bekannt gegeben, bei dem die stärksten Vertreter der 30 Klassen des Spiels um die Vorherrschaft kämpfen. Die Haupt- und Halbfinalrunden finden vom 1. bis 9. November statt, das grosse Finale ist für den 15. und 16. November angesetzt.

Black Desert Online – 16. Oktober bis 6. November

  • Angels and Daemons Descend! - Ingame Event

Ihr könnt dem verrückten Wissenschaftler Marni dabei helfen, seinen neuen Wurmlochgenerator zu testen, indem nihr euch einem gruseligen Halloween-Boss mit entweder Engel- oder Teufel-Thema stellt, um spezielle Titel und eintauschbare Belohnungen zu erhalten.

  • Trick or Treat? - Ingame Events

Passend zu Halloween könnt ihr bei verschiedenen Events spezielle [Event] Spooky Pumpkin Seals erhalten, darunter Pumpkin Ghosts, die in Monsterzonen erscheinen, Spielzeit-Herausforderungen und eine wöchentliche "Süsses oder Saures"-Quest von Emma Bartali. Diese Siegel können dann gegen gruselige Belohnungen wie Möbel im Kürbis-Design und andere nützliche Belohnungen eingetauscht werden.

  • Cauldron of Creativity - Community-Events

Ihr könnt eure Kreativität bei den Community-Events "Cauldron of Creativity" vom 10. bis 30. Oktober 2025 unter Beweis stellen. Abenteurer können an verschiedenen kreativen Community-Events teilnehmen, z. B. beim Basteln von Halloween-Dekorationen zum Thema "Black Desert", beim Entwerfen von Halloween-Dekorationskonzepten für das Spiel, beim Verkleiden ihrer Charaktere mit gruseligen Kostümen mit Vorher-Nachher-Screenshots und vielem mehr.

Black Desert Console – 23. Oktober bis 13. November

Die ‘Angels and Daemons Descend!’ und ‘Trick or Treat’ Ingame Events kommen am 23. Oktober zu "Black Desert Console" und sind bis zum 13. November verfügbar.

Quelle: Pearl Abyss
