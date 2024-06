Black Desert Online: Heidel Ball

Pearl Abyss kündigt sein aussergewöhnliches On-site Heidel-Ball-Event an, das im malerischen Dorf Beynac-et-Cazenac in Frankreich stattfinden wird. Das Event am 22. Juni verspricht, die Teilnehmer in eine Welt mit mittelalterlichem Charme zu entführen und ihnen ein Erlebnis zu bieten, das vom Spiel inspiriert wurde.

Beynac-et-Cazenac liegt an der malerischen Dordogne und diente Pearl Abyss während der Entwicklung des Spiels als wichtige Inspiration, insbesondere für die Stadt Heidel. Abenteurer, die den Heidel Ball besuchen, werden das Gefühl bekommen, als würden sie direkt in das Spiel eintauchen, wenn sie durch die historischen Strassen und Gassen des Dorfes schlendern.

Die Veranstaltung bietet eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter Cosplay, Gemeinschaftstreffen und eine Cocktailparty. Ein Höhepunkt des Abends wird ein üppiges mittelalterliches Bankett auf dem majestätischen Schloss von Beynac sein, das an der Spitze des Dorfes liegt. Hier wird Pearl Abyss eine Live-Keynote halten, in der wichtige bevorstehende Inhalts-Updates vorgestellt und Einblicke in zukünftige Pläne gewährt werden.

Für diejenigen, die nicht persönlich anwesend sein können, wird die Keynote live auf Twitch und YouTube um 16 Uhr übertragen.

"Wir freuen uns unglaublich, den Heidel Ball zum ersten Mal in Europa auszurichten. Beynac-et-Cazenac mit seiner reichen Geschichte und atemberaubenden Landschaft bietet die perfekte Kulisse für den Heidel Ball. Diese Veranstaltung bringt nicht nur unsere Gemeinschaft in einem einzigartigen Rahmen zusammen, sondern würdigt auch die Inspiration, die hinter unserem Spiel steht."

Lybee Park, CEO von Pearl Abyss Europe