Highlights des Heidel-Balls 2024

Pearl Abyss hat zur Feier des 10-jährigen Jubiläums ein Heidel Ball-Event im "echten" Heidel abgehalten. Die Veranstaltung, die am Samstag, den 22. Juni im malerischen Dorf Beynac-de-Cazenac in Frankreich stattfand, entführte mehr als 200 glückliche Teilnehmer in eine Welt voller mittelalterlichem Charme und eindrucksvoller Erlebnisse.

Das an der malerischen Dordogne gelegene Beynac-de-Cazenac diente als ursprüngliche Inspiration für die Stadt Heidel im Spiel. Die anwesenden Abenteurer konnten so fast direkt in das Spiel eintauchen, als sie durch die historischen Strassen und Gassen des Dorfes schlenderten.

Überall in der Stadt gab es Minispiele und Aktivitäten, die von Spielinhalten inspiriert waren, sowie AR-Installationen von Spielfiguren, Reittieren und Gebäuden. Die Fans interagierten mit dem Heidel-Brunnen, dem Doom-Pferd, dem Schmied und mehr und konnten Selfies mit ihnen machen. Dank dieser Elemente fühlte sich Beynac-et-Cazenac wirklich wie die Stadt Heidel an.

Die Community-Events gingen über in eine Keynote-Präsentation von Jaehee Kim, dem Executive Producer von "Black Desert", die im historischen Schloss Beynac stattfand. Die Keynote enthüllte aufregende kommende Updates, darunter die Land des Morgenlichts: Seoul-Erweiterung, die neue spielbare Klasse Dosa, spezielle PvP-Saison-Server, neue Gebiet-Updates und Einblicke in die zukünftige Entwicklungsrichtung des Spiels. Die detaillierten Ankündigungen liess das Publikum gespannt auf die Zukunft von "Black Desert" schauen. Das Event wurde auch live auf YouTube und Twitch gestreamt, wo es mehr als 300'000 Aufrufe erreichte.

"Unser Ziel beim Heidel-Ball war es, die Black Desert-Community in einer Umgebung zusammenzubringen, die den Geist des Spiels wirklich einfängt. Beynac-de-Cazenac bot die perfekte Kulisse für diese Feier. Wir sind begeistert, dass unsere Abenteurer die Welt des Spiels auf so greifbare und sinnvolle Weise erleben. Mit dieser Veranstaltung feiern wir nicht nur unsere bisherigen Erfolge, sondern schaffen auch die Voraussetzungen für spannende zukünftige Entwicklungen."

Lybee Park, CEO von Pearl Abyss Europe

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war ein Mini-Konzert unter der Leitung von Pearl Abyss Audio Producer Jiyoon Kim. Zusammen mit Audio Director Hwiman Ryu ist er dafür bekannt, viele der kultigen Musikstücke von "Black Desert" komponiert und arrangiert zu haben. Das Konzert wurde vom Matrisse-Orchester aufgeführt und bot die beliebtesten "Black Desert"-Titel.

Die Feierlichkeiten gipfelten in einem grossen mittelalterlichen Bankett, bei dem die Teilnehmer von "Black Desert" inspirierte Gerichte probierten. Das Festmahl war ein wahres Spektakel und bot nicht nur kulinarische Köstlichkeiten, sondern auch die Chance, Preise zu gewinnen.