Black Desert: Neues vom Heidel Ball 2025

Pearl Abyss hat den jährlichen Heidel Ball 2025 abgehalten, um die "Black Desert"-Community zu feiern und ein umfassendes Lineup an Updates, Features und Inhalten zu enthüllen, die die Welt von "Black Desert" neu gestalten. Von lang erwarteten Quality-of-Life-Verbesserungen über PvP-Rebalancing bis hin zur Enthüllung einer brandneuen Klasse und Region – das diesjährige Event stellt neue Features für die Zukunft des Spiels vor.

Start of the Journey

Um den Einstieg zu erleichtern, erhalten neue Abenteurer nun 10 Milliarden Silber, die auf Fortschrittsquests verteilt werden. Darüber hinaus wird das Gebiet der Stadt Olvia komplett in die Olvia-Schule umgewandelt, ein anfängerfreundliches Gebiet, das für praktisches Training und Interaktion mit Gleichgesinnten im Rahmen eines "Semesters" ausgelegt ist. Neue Spieler können sich mit speziellen Werkzeugen in Kampf, Kochen und Alchemie üben und sich mit Gleichgesinnten bei Alumni-Treffs austauschen.

Wukong ist da - eine neue Klasse betritt das Schlachtfeld

Inspiriert von "Journey to the West" ist die neue Klasse Wukong ein rasanter Nahkämpfer, der den Jingu-Stab und eine Erweckungswaffe, die Jade Pillar, führt. Wukongs "Kampfbuddha"-Zustand beschwört Klone und verlängert seinen Stab für verheerende AoE-Combos. Er reitet auf der Jindou-Wolke und zeigt damit dynamische Mobilität und Flair. Der Early Access beginnt am 28. Juni im Global Lab.

Ein neuer Kontinent entsteht: Edania

Der lange angekündigte Kontinent Edania - nördlich von Valencia - wird endlich enthüllt. Aufgeteilt in zwei Teile, startet Teil 1 mit fünf grossen Burgen, jede mit ihrer eigenen Geschichte und Schwierigkeitsstufe. Die Monster in dieser Region bilden eine neue "Edania"-Spezies, und neue Artefakte, Kristalle und Alchemie-Rezepte unterstützen die Spieler sowohl im PvE als auch im PvP. Der neue Monstertyp „Edania“ führt den Status "Zusätzlicher Schaden für Edania-Monster" und neue Kristalle ein.

Neue Gebieter-Sekundärwaffe- & Fantastisches Pferd

Eine neue Gebieter-Sekundärwaffe ist in Sicht, die die Kräfte von Boss Kutum und Nouver in einem einzigen Gegenstand vereint. Wie die bestehende Gebieter-Ausrüstung kann sie auf X DEC verbessert werden und bietet drei Optionen für die Herstellung.

Pearl Abyss hat ausserdem ein neues fantastisches Traumpferd mit einem vorläufigen Namen vorgestellt, das die Fähigkeiten von drei fantastischen Traumpferden - Doom, Arduanatt und Diné - vereint. Dieses vielseitige Reittier kann wie Doom auf dem Land sprinten, wie Arduanatt durch die Lüfte gleiten und wie Diné über das Wasser rennen - sein endgültiger Name wird auf der Grundlage der Anregungen der Community ausgewählt.

PvP-Turnier: Master Class - Diesen Herbst erhältlich

Pearl Abyss kündigte das allererste Master Class-Turnier an, ein globales 1v1-Event, bei dem die stärkste Spieler jeder Klasse gekrönt wird. Mit 30 Klassen - einschliesslich Wukong - treten die Teilnehmern in standardisierter Ausrüstung gegeneinander an, um den Stärksten jeder Klasse zu ermitteln. Die Gewinner erhalten exklusive Greif-Reittiere, Titel und die Chance, beim nächsten Live-Event geehrt zu werden.

Neue Outfits & Heidel-Ball-Belohnungen

Zwei neue saisonale Outfits, Summer Getaway und Wasserschleier, erscheinen bald. Ballbesucher und Spieler erhalten grosszügige Ingame-Belohnungen, darunter 20'000 Cron-Steine, sieben J.s Hämmer der Loyalität, eine seltene Auswahlkiste mit Hämmern, Rat von Valks (+300), Waffentausch-Coupons, ein umgekehrtes Herz von Garmoth und mehr.