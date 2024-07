Black Desert Online: Zieht in den Krieg der Rosen

Der koreanische Entwickler und Publisher Pearl Abyss kündigte an, dass die erste 300v300 PvP-Schlacht, "Krieg der Rosen", heute in "Black Desert Online" startet und der erste globale Wettbewerb für Sonntag, den 14. Juli geplant ist. Der gross angelegte Krieg führt Kampfregeln und Taktiken für hochstufige Spieler und Gilden ein, einschliesslich spezieller Rollen für Spieleführer, strategischer Kontrollpunkte und einer Taktikkarte, neben der beispiellosen 600-Spieler-Skala.

Abenteurer können ihre Stärke unter Beweis stellen, indem sie feindliche Fraktionen zu Lande und zu Wasser übertrumpfen und sich neue Waffen zunutze machen, um mächtige Wächter des Heiligtums zu besiegen. Die neue Saison bringt eine Reihe von Änderungen mit sich, die auf dem Feedback aus der Vorsaison basieren, wie zum Beispiel neue Kapitänsfähigkeiten, überarbeitete Belohnungen und strategische Komponenten, die prominentere Comebacks ermöglichen.

300v300 PvP mit innovativen Kampfregeln und Taktiken

Um den "Krieg der Rosen" zu gewinnen, müssen sich Abenteurer zusammentun, um die gegnerische Burg zu stürmen, den gegnerischen Kommandanten zu besiegen und den Sieg zu erringen. Das erste Lager, das dieses Kunststück vollbringt, wird mit der prestigeträchtigen Krone der Rosen geschmückt, die ihre Meisterschaft auf dem Schlachtfeld symbolisiert.

Die Infanterie kann sich nahtlos auf dem Schlachtfeld bewegen, die gegnerische Gilde im Nahkampf angreifen und das Kriegsfeld durch die Kontrolle der Heiligtümer beherrschen. Leutnants und Kommandeure können auf spezielle Steuerungs- und Kommunikationstools mit einer Top-Down-Karte in Echtzeit zugreifen, um Verbündete zu manövrieren und Strategien und Gegenoffensiven zu orchestrieren.

Auf dem Weg zum Sieg wimmelt es nur so von neuen Features, die von der Steuerung furchterregend starker Belagerungsschiffe bis hin zu neuen Fraktionsfähigkeiten und mehr reichen. Nur eine Fraktion wird als Sieger aus dem Spiel hervorgehen und ihren Namen als triumphaler Sieger des Krieges der Rosen in die Geschichte von "Black Desert" eintragen.

Alle Teilnehmer am "Krieg der Rosen" können für ihre aktive Teilnahme an der Schlacht eine beachtliche Menge an Geldbelohnungen im Spiel verdienen. Die siegreiche führende Gilde und die dritte Legion, aber auch die Gilden, die verloren haben, erhalten für ihre Teilnahme am Schlachtfeld beträchtliche Belohnungen.