Black Desert: Neuer Trailer

Nachdem Pearl Abyss letzte Woche einen Trailer zum Thema "Licht" in der kommenden "Black Desert Online"-Erweiterung "Land des Morgenlichts" enthüllt haben, ist diese Woche die dunkle Seite dran. Wo Licht ist, lauern auch Geheimnisse in der Dunkelheit.

"Land des Morgenlichts" erscheint im Juni auf PC. Diese Erweiterung beinhalte eine einzigartige Location, Storyline, Charakteren, Bosse und wertvolle Belohnungen für ein neues MMORPG-Erlebnis. Die Erweiterung verabschiedete sich von "Black Desert Onlines" bisherigem mittelalterlichen Setting und stellt einen Kontinent vor, der vollgepackt ist mit Koreas reicher Geschichte und Kultur.

Der neue Trailer enthüllt die brutalen Bosse, die die Abenteurer in diesem neuen Gebiet besiegen müssen.

Pearl Abyss hat sich ausserdem mit dem bekannten koreanischen Sänger So-hee Song und der Koreanischen Tourismus-Organisation zusammengeschlossen, um ein einzigartiges Werbevideo zu produzieren, indem Reisenden die kulturellen Wunder Koreas vorgestellt werden.

Das "Journey to Utopia"-Video kombiniert Real-Life-Aufnahmen aus zwölf Gegenden in Korea, von denen viele in die bald erscheinende Land des Morgenlichts-Erweiterung eingebaut wurden. Untermalt werden die idyllischen Szenen von So-hee Songs kraftvoller Interpretation der Musik.