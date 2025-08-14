Black Desert Online: Neues Fantastisches Pferd

Pearl Abyss hat heute ein neues Fantastisches Pferd namens Krogdalo veröffentlicht, das die Fähigkeiten aller drei fantastischen Pferde in Black Desert vereint. Ausserdem findet ein besonderes Event für Abenteurer statt, bei dem sie Edanias Echoing Emblems sammeln können, um sich auf die Veröffentlichung der neuen Region am 21. August vorzubereiten.

Krogdalo ist ein Fantastisches Pferd, das die Fähigkeiten aller drei Fantastischen Pferde in der Welt von Black Desert – Diné, Arduanatt und Doom – vereint. Das Pferd verwandelt sich je nach Terrain – es fliegt durch die Lüfte als Arduanatt, gleitet durch Wüsten und Wasser als Diné und rennt geschwind über Land als Doom.

Abenteurer, die Krogdalos Sanctuary besitzen – das nach dem Sammeln aller Fantastisch-Tier-Versionen von Diné, Arduanatt und Doom verfügbar ist – können eine Quest des NPC Merindora in der Hauptstadt Grána annehmen, um das Pferde-Emblem Krogdalo zu erhalten.

Als Vorbereitung auf die Edania-Region, die am 21. August erscheint, startet ein besonderes Event, in dem Spieler Edanias Echoing Emblems sammeln können. Diese Embleme sind durch Ingame-Aktivitäten erhältlich, wie einloggen, Monster besiegen, Sammeln oder Angeln. Die gesammelten Embleme können gegen wertvolle Items eingetauscht werden, darunter 5'000 Cron-Steine, Fantastische Auswahlkiste mit Hämmern, Rat von Valks (+200) und mehr.