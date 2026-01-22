Black Desert: Die Olvia Academy

Pearl Abyss hat heute ein weiteres Update für "Black Desert Online" vorgestellt: Olvia Academy. Es soll neuen Abenteurern den Einstieg in die weitläufige Welt von "Black Desert" erleichtern. Olvia Academy bietet einen strukturierten, semesterbasierten Fortschritt, der Kampftraining und Lebenskompetenzen miteinander verbindet und grosszügige Belohnungen bereithält.

Die Olvia Academy arbeitet mit einem Semestersystem, wobei das erste Semester vom 22. Januar 2026 nach der Wartung bis zum 16. April 2026 vor der Wartung dauert. Abenteurer mit einem Charakter der Stufe 60 oder höher können sich über das Emblem der Olvia Academy in der Nähe der Minikarte einschreiben. Abenteurer, die die Einführungsquest abschliessen, erhalten ein Academia Outfit sowie einen besonderen Titel.

Curriculum

Die Olvia Academy bietet einen vielseitigen Lehrplan, der in zwei Kernbereiche unterteilt ist. - Combat Course: Abenteurer durchlaufen eine spezielle Storyline, in der sie grundlegende Kampfmechaniken erlernen und gleichzeitig zentrale Spielkonzepte vertiefen. - Life Skill Course: Grundlegende Unterweisung in wichtigen Life Skills wie Sammeln, Kochen und Alchemie, die praktisches Wissen und praktische Erfahrungen vermittelt.

Monsterzone und wöchentliche Challenges

Abenteurer können Piraten besiegen, die nun eine spezielle Monsterzone in der Nähe des Olvia Campus besetzen, und wöchentliche Quests abschliessen, um Academy-Münzen zu verdienen. Diese Zone wurde speziell für den Fortschritt in der Academy entwickelt. Die erhöhte Item-Drop-Rate ist deaktiviert und Agris Fever wird nicht verbraucht, um ein ausgewogenes und fokussiertes Gameplay zu gewährleisten.

Star's End Remake

Zusätzlich zur Olvia Academy führt das Update vom 22. Januar ein Remake von Star's End ein, einer der bekanntesten Monsterzonen von "Black Desert Online". Star's End wurde als rasante Endgame-Zone im Feldstil neu gestaltet und legt nun den Schwerpunkt auf dynamische Kämpfe und verbesserte Versionen seiner charakteristischen Mechaniken.

Ihr könnt nun Effect Dyes für Gebieterwaffen und Edanas Rüstungsteile erhalten, indem ihr Materialien aus Star's End beschafft. Mit diesen Farben könnt ihr die visuellen Effekte ihrer Ausrüstung anpassen. Gebieterwaffen ändern dabei auch ihre Farbe, um sich dem ausgewählten Effekt anzupassen, was neben dem Endgame-Fortschritt eine verbesserte Personalisierung ermöglicht.