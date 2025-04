Black Desert: Oster-Events

Pearl Abyss hat eine Reihe an saisonalen Events zu Ostern und der laufenden Saison in "Black Desert" bekanntgegeben: Die Black Desert Academy. Seit heute könnt ihr täglich exklusive Geschenke einsammeln, wenn sie sich an 21 aufeinanderfolgenden Tagen im Spiel anmelden. Als Hauptpreis könnt ihr für limitierte Zeit Dämmerflügel ausprobieren, der zu Ostern im festlichen Blau verfügbar ist.

Die besonderen Login-Belohnungen laufen bis zum 4. Juni 2025 und bieten exklusive Vorteile, wenn ihr euch jeden Tag anmelden. Zu den Belohnungen gehören wertvolle Gegenstände wie die Erweiterung: Kristallwiederherstellung (1 Mal), zwei [Event] Premiumset-Kiste der Dankbarkeit, zwei neue Schwarzgeist-Emotes, eine Auswahlkiste: Signalhorn von Dämmerflügel und vieles mehr. Die Geschenke stehen jedem zur Verfügung, der sich, während dem Event-Zeitraum einloggt.

Als Teil der Frühlings-Feierlichkeiten könnt ihr auch an verschiedenen Ingame-Events teilnehmen. Das "Wöchentlicher Angel-Wettbewerb"-Event fordert euch heraus, spezifische Arten von Fischen zu fangen. Ein Leaderboard belohnt die besten 100 Teilnehmern, die jede Woche den grössten Fisch an Land ziehen. Für kurze Zeit steht auch das Event "Ein einzigartiges Eierspektakel" zur Verfügung, bei dem Ostereier mit besonderem Loot zufällig erscheinen, wenn Monster besiegt werden. Spieler, die sich für 30 und 60 Minuten einloggen, erhalten besondere Ostereier. Beim "Sammeln, Kochen, Alchemie und Geister"-Event machen Abenteuer*innen von einer erhöhten Rate zum Sammeln und Kochen mit Bonus-Belohnungen Gebrauch.