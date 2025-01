Black Desert veröffentlicht ein Update: Traumpferd Voltarion

Pearl Abyss veröffentlicht heute ein elektrisierendes Update für "Black Desert Online", das Voltarion, ein blitzschnelles Traumpferd, sowie das turbulente Schneeflockenfeld Winter-Event einführt. Dieses dynamische Update wird die Landschaft des Spiels mit Hochgeschwindigkeits-Action und verschiedenen saisonalen Aktivitäten in einem brandneuen Open-World-Event verändern.

Neues Traumpferd mit Blitz-Optik: Voltarion

Ab heute könnt ihr Voltarion zähmen, das legendäre Traumpferd, das vom uralten Regengeist Narc abstammt und von Krogdalo ermächtigt wurde. Voltarion ist mit rohen Blitzen aufgeladen und rast mit unvergleichlicher Geschwindigkeit durch die Landschaften von "Black Desert" und springt mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum. Dieses furchterregende Ross beschleunigt nicht nur die Reise, sondern verfügt auch über mächtige Kampffähigkeiten, die die Taktik auf dem Schlachtfeld verändern.

Turbulentes Schneeflockenfeld-Event

"Black Desert Online" begrüsst die Wintersaison mit dem turbulenten Schneeflockenfeld-Event, das Abenteurern ein aufregendes Programm an saisonalen Aktivitäten bietet. Es gibt Snowboarden, Eisfischen, ein Wintersnack-Silberladen, Unterstützung von Schneeflockenfeldbewohnern und vieles mehr!

Von heute an bis zum 6. Februar lädt dieses aufregende Event dazu ein, eine Vielzahl von Herausforderungen in der atemberaubenden Schneelandschaft des Berges des ewigen Winters in "Black Desert" zu erkunden. Die Teilnehmer können sich bei diesen festlichen Aktivitäten zahlreiche Belohnungen verdienen.