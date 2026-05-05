Black Jacket erscheint nächste Woche

Publisher Skystone Games und Entwickler Mi’pu’mi Games haben den Erscheinungstermin von "Black Jacket" verkündet. Demnach ist es schon nächste Woche soweit.

Konkret wird "Black Jacket" am 12. Mai veröffentlicht. Als Plattformen gibt man PS5, Xbox Series X, Switch und den PC an. Technische oder inhaltliche Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen bestehen offenbar nicht und weitere Fassungen, etwa für Switch 2, sind wohl ebenfalls nicht geplant.

Ein neuer Release Date Trailer stimmt uns schon jetzt auf "Black Jacket" ein. Darin erklärt man uns über eine Minute lang hauptsächlich das spielerische Grundgerüst des Roguelite Deckbuilders.

"Black Jacket" war im August 2025 angekündigt worden.