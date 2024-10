Alterseinstufung zu Black Myth: Wukong für Xbox Series vergeben

Das Mitte August für PlayStation 5 und PC erschienene "Black Myth: Wukong" könnte bald auch für die Xbox Series X und S herauskommen. Zumindest deutet eine Alterseinstufung des Entertainment Software Rating Boards (ESRB) auf der Website darauf hin. Neben PlayStation 5 und PC ist dort nämlich auch Microsofts Konsole aufgeführt. Darüber hinaus wird keine neue Information gegeben.

Es ist jedoch unklar, ob eine offizielle Ankündigung von "Black Myth: Wukong" für Xbox Series folgen wird. So wären beispielsweise die kürzlich stattgefundene Tokyo Game Show oder das Partner Preview optimal für eine Ankündigung geeignet gewesen. Hoffnungen richten sich daher auf die im Dezember abgehaltenen Game Awards. Von offizieller Seite hiess es im Juni von Microsoft, dass eine Xbox Version des erfolgreichen Action-Adventures auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt wird, was sich durchaus auch als eine indirekte PlayStation-Exklusivität gesehen werden kann. In einem Video von Digital Foundry hiess es später, dass eine Xbox Series S Version aus technischer Perspektive mit einem Downgrade erscheinen müsste, weil konstante 30 FPS nicht aufrechterhalten werden können.