Black Myth: Wukong bekommt umfangreiches Update

Game Science hat ein umfangreiches Update für "Black Myth: Wukong" in Aussicht gestellt. Dieses wird im Laufe des heutigen Tages verfügbar sein.

Erste inhaltliche Informationen zum heutigen Update für "Black Myth: Wukong" gibt es auch schon. So erwarten uns neben den üblichen Fehlerbehebungen nämlich auch einige Leistungsoptimierungen. Weitere Details können wir dann sicher den entsprechenden Patchnotes entnehmen.

Aufgrund der unterschiedlichen Dateispeicherverfahren benötigt der Patch für "Black Myth: Wukong" auf der PS5 etwa 93,5 GB Speicherplatz. Sollte das Update aus Platzmangel oder wegen anderer Ursachen nicht abgeschlossen werden können, besteht natürlich alternativ die Möglichkeit, die aktuelle Version weiterzuspielen oder den Titel komplett neu herunterzuladen.

"Black Myth: Wukong" erschien am 20. August 2024 für PS5 und den PC. Die Umsetzung für Xbox Series X folgte genau ein Jahr später.