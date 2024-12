Dicker Patch für Black Myth: Wukong

Game Science hatte grosse Überraschungen für "Black Myth: Wukong" angekündigt. Jetzt haben sie diese in Form eines umfangreichen Patches auch erstmals abgeliefert.

Besagter Patch für "Black Myth: Wukong" fügt unter anderem die sogenannten Keeper's Shrine Challenges hinzu. Ausserdem freuen wir uns in Form von Journeyer's Chart über ein weiteres Feature. An neue Ausrüstung und die Beseitigung einiger Bugs wurde ebenfalls gedacht. Alle Details können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

Bei "Black Myth: Wukong" handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, welches in der chinesischen Mythologie verwurzelt ist. Als Auserkorener machen wir uns darin auf eine Reise voller Herausforderungen und Wunder, um die Wahrheit hinter einer glorreichen Legende der Vergangenheit aufzudecken.

"Black Myth: Wukong" erschien am 20. August für PS5 und den PC. Die Version für Xbox Series X folgt zu einem späteren noch nicht näher spezifizierten Zeitpunkt.