Update für Black Myth: Wukong

Game Science weist darauf hin, dass mittlerweile das Update 1.009 für "Black Myth: Wukong" verfügbar ist. Gleichzeitig erfahren wir auch, was sich damit ändert.

Patch 1.009 für "Black Myth: Wukong" enthält demnach einige Fehlerbehebungen und Verbesserungen, die das Spielerlebnis verbessern. Das Update konzentriert sich zudem auf die Behebung von Stabilitätsproblemen, welche zu Spielabstürzen während bestimmter Bosskämpfe führten.

Ausserdem behebt der Patch diverse Fehler im Spiel, welche etwa das Verhalten der Gegner, das Erreichen von Erfolgen und die Spielmechanik betreffen. Wir werden desweiteren verbesserte Kampfmechaniken für den Yaoguai King und den Hundred-Eyed Daoist Master sowie unterschiedliche Korrekturen an grafischen Elementen, insbesondere an Wandmalereien und Charaktermodellen an bestimmten Orten feststellen.

Bei "Black Myth: Wukong" handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, welches in der chinesischen Mythologie verwurzelt ist. Als Auserkorener machen wir uns darin auf eine Reise voller Herausforderungen und Wunder, um die Wahrheit hinter einer glorreichen Legende der Vergangenheit aufzudecken.

"Black Myth: Wukong" erschien am 20. August für PS5 und den PC. Die Version für Xbox Series X folgt etwas später.