Black Myth: Wukong verkauft sich rasant

Wie wir von Entwicklerstudio Game Science auf Twitter erfahren, hat sich "Black Myth: Wukong“ in den ersten vier Tagen über 10 Millionen Mal verkauft. Damit sollten die Verkäufe in diesem Zeitraum noch höher ausfallen, als es bei den Verkaufsschlagern "Elden Ring“ und "Hogwarts Legacy“ der Fall war. Der Höhepunkt war mit 3 Millionen Gamern gleichzeitig erreicht, wobei das Verhältnis zwischen PC und PlayStation 5 80 zu 20 ausfällt.

In einer anderen Meldung heisst es, dass der grösste Elektronik-Shop in China nicht mit den Verkäufen hinterherkommt und die PlayStation 5 ausverkauft sei. Der Hintergrund soll Scalping sein, also der Kauf der Konsolen, um später aufgrund der Verknappung einen höheren Preis zu erzielen. Scalping der PlayStation 5 soll schon eine Weile kein Thema mehr in China gewesen und erst jetzt mit dem auf der chinesischen Saga "Die Reise nach Westen“ basierenden "Black Myth: Wukong“ wieder aufgekommen sein.