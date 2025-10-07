Blackwood enthüllt

Entwickler AttritoM7 Productions, dem wir bereits "Zero Hour" verdanken, stellt uns mit "Blackwood" sein neues Projekt vor. Einen Trailer dazu hat man ebenfalls im Gepäck.

Hier werden wir fast zwei Minuten lang auf "Blackwood" eingestimmt. Dabei bekommen wir hauptsächlich atmosphärische Story-Sequenzen geboten.

Bei "Blackwood" handelt es sich um einen Action-Thriller aus der Third-Person-Perspektive. Tagsüber betreibt Anton Blackwood darin im Jahr 2012 einen kleinen DVD-Laden in Brooklyn, einen Ort mit ruhigen Routinen und flüchtigen Momenten der Normalität. Unter den Kunden und Regalen mit alten Filmen gibt es jemanden, der eine Seite von Anton sieht, die nur wenige andere sehen, nämlich eine Frau, die im Laden arbeitet und seine sanftere Seite bemerkt, die er der Welt nur selten zeigt. Wir verbringen Zeit in unserer Wohnung, leiten den Laden und erleben das Leben eines Mannes, der versucht, in einer Stadt, die keine Schwäche verzeiht, sein Gleichgewicht zu bewahren.

Aber wenn die Rollläden heruntergelassen werden und die Strassen ruhig werden, begibt sich Anton in den Keller, einen privaten Raum, in dem es mehr als nur aktuelle Filme zu leihen gibt. Nachts bewegt er sich nämlich als tödlicher Attentäter durch die Stadt, geleitet von der Choreografie seiner Lieblingskrimis. Wir führen vernichtende Nahkampfangriffe aus, inszenieren Umgebungskills und überleben rasante Verfolgungsjagden zu Fuss und mit dem Auto.

"Blackwood" erscheint im dritten Quartal 2026 für den PC.