Blackwood: Flotter Übersichtstrailer

Entwickler AttritoM7 Productions hat einen frischen Übersichtstrailer zu "Blackwood" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast zwei Minuten lang das Kampfsystem von "Blackwood" in bewegten Bildern vorgestellt. Praktischer Nebeneffekt ist, dass wir verschiedene Locations des Action-Thrillers aus der Third-Person-Perspektive kennenlernen und auch einen Blick auf die Charaktermodelle werfen können.

"Blackwood" war im Oktober 2025 angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Blackwood" ist für den PC in Entwicklung und soll schon bald erscheinen.