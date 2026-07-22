Blackwood: Offizieller Deep-Dive-Trailer

Entwickler AttritoM7 Productions hat einen offiziellen Deep-Dive-Trailer zu "Blackwood" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über drei Minuten lang erklärt, was spielerisch von "Blackwood" zu erwarten sein wird. Dabei zeiget man etwa, wie sich die Story entfaltet oder eine Mission grundsätzlich abläuft. Fachkundige Kommentare der Entwickler zu den einzelnen Aspekten gibt es dabei selbstverständlich ebenfalls.

Bereits im April hatte man uns mit einem Übersichtstrailer das Kampfsystem von "Blackwood" nähergebracht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Blackwood" erscheint im Laufe des dritten Quartals für den PC.