Blade Chimera: Release Mitte Januar 2025

Team Ladybug, das visionäre Studio hinter grossartigen 2D Metroidvainas wie "Touhou Luna Nights", das über 500'000 Kopien verkauft hat, und dem Record of Lodoss War-Fangame "Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth", freuen sich das Releasedatum ihres neusten Werks, "Blade Chimera", zu verkünden!

Ab dem 16. Januar 2025 wird das heiss-ersehnte Cyberpunk Metroidvania auf Steam und der Nintendo Switch erhältlich sein und bietet euch eine fesselnde Geschichte, neuartige Spielmechaniken und eine unvergessliche Reise durch eine Dämonen-verseuchte Dystopie.

Die Story von Blade Chimera

Es begann mit dem Erscheinen einer furchtbaren Dämonenhorde. Die Menschen kämpften gegen Ghule und Geister in einem Konflikt, der als “Dämonenkrieg” in die Geschichte einging und die Welt wurde für immer verändert. Dreissig Jahre später hat die religiöse “Heilige Union” mithilfe ihrer Expertise im Kampf gegen die Dämonen eine kleine Enklave für Überlebende aufgebaut…

"Blade Chimera" erscheint am 16. Januar für PC und Nintendo Switch.