Blades & Battles angekündigt

QUByte Interactive kündigt "Blades & Battles" an. Was sich dahinter verbirgt, verrät uns ein erster Trailer.

Bei "Blades & Battles" handelt es sich um einen Fantasy-Prügler, welcher uns in die legendäre Welt von König Artus in seiner barbarischen Jugend versetzt. Wir ahben es also quasi mit einer modernen Version von klassischen Titeln wie "Golden Axe" zu tun.

Es gibt darin zwei spielbare Charaktere, nämlich Artus und Lancelot, jeweils mit ihren eigenen Fähigkeiten und Schwertkampfstilen. Gefüllt mit imposanten Landschaften und filmischen, interaktiven Momenten, ist es ein spannendes, actiongeladenes Erlebnis voll von Ritterlichkeit, Ehre und Abenteuer.

"Blades & Battles" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.