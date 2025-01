Blades For Hire auch für Switch

Valkyrie Initiative und DoubleTap haben eine Switch-Fassung von "Blades For Hire" angekündigt. Bisher war der Titel nur für den PC in Aussicht gestellt worden.

Hier wird uns "Blades For Hire" etwas mehr als eineinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei gibt es eine Mischung aus Story- und Gameplaysequenzen zu sehen.

Bei "Blades for Hire" handelt es sich um ein Strategiespiel, in dem wir eine Söldnergilde anführen. Wir tauchen ein in die Geschichte eines Mannes, der ums Überleben kämpft und jeden Tag vor schwierigen Entscheidungen zwischen Moral und Pragmatismus steht. In einer düsteren Welt, in der Moral der Not weicht, nutzt er dabei jede sich ihm bietende Gelegenheit, um zu überleben - sei es durch Bestechung, Gewalt oder auch Mord.

"Blades For Hire" erscheint im weiteren Jahresverlauf für Switch und den PC.