Demo von Blades of Fire geplant

505 Games und MercurySteam haben eine spielbare Demo zu "Blades of Fire" in Aussicht gestellt. Erste Informationen dazu hat man simultan auch parat.

Demnach soll die Demo zu "Blades of Fire" noch vor dem Release der Vollversion verfügbar sein. Einen genauen Termin dafür nennt man aber bisher noch nicht. Dasselbe gilt für inhaltliche Informationen zu dem spielbaren Appetithappen.

In "Blades of Fire" hat die böse Königin kurz nach ihrer Krönung alle metallenen Waffen der Fantasywelt in Stein verwandelt - ausser den Schwertern ihrer treuen Wächter. Es liegt nun in der Aufgabe der Hauptfigur, ihre eigenen Waffen zu schmieden und die Königin vom Thron zu stossen. Für genug Spannung sollte also gesorgt sein.

"Blades of Fire" erscheint am 22. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.